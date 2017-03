Quieren a Humberto Moreira y a su hijo como candidatos a diputados en Saltillo Excélsior

Edgar Puente, fundador del PJ, dijo que debido al convenio de coalición van a participar en algunos distritos y municipios, mientras que en la candidatura al gobierno van solos.



Al tiempo que afirmó que se reservan 18 municipios, de los 38 con los que cuenta la entidad y siete distritos, donde van a postular candidatos propios.



De acuerdo con las pláticas que se han sostenido, una de ellas recientemente, el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, se espera que sea candidato a diputado local por el distrito 16, que comprende Otilio González, hacia el sur de Saltillo, abarcando 83 colonias y casi toda la zona rural de la capital.



En lo que se refiere a Rubén Humberto Moreira Guerrero, hijo, Edgar Puente, detalló que, aún no hay nada definido con él, pero que ha acompañado a su papá en las reuniones que han sostenido, por lo que no se descarta que participe en el proceso electoral.



A finales del 2016, Rubén Humberto Moreira Guerrero, mostró a través de las redes sociales su interés de participar en la contienda del 4 de junio, donde afirmaba que por lo menos diez partidos pretendían postularlo, pero no informaba el cargo público.



