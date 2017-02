Quieren derribar árboles para ampliar sus casas Marcela Espino

Lamentó que hay poca cultura en el cuidado de los árboles y quienes buscan deshacerse de ellos, es porque no les permiten ampliar construcciones en sus domicilios.



Las peticiones de este tipo se turnan al Departamento de Ecología para que emita su anuencia; sin embargo, en parques se desechan ya que este proceso debe costearse por parte de los particulares que así lo piden.



Consideró que el retiro de árboles que el personal del departamento puede realizar corresponde a ejemplares que provocan daños a la infraestructura de servicios como drenaje y agua.



Reiteró que es necesario que la remoción sea avalada por Ecología, pues en la mayoría de los casos, las solicitudes son por ejemplares grandes.



A fin de promover el cuidado de los árboles y áreas verdes, Castañeda expresó que se desarrolla un proyecto para la rehabilitación integral del vivero municipal.



Dijo que de las instalaciones ya se retiraron vehículos que se estacionaban e incluso estaban abandonados.

También aplican reparaciones para abrir el vivero al público.



