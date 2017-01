Quieren hacerle a Tello manita de puerco Francisco Gabriel Reynoso Torres

En la cúpula del poder trascendió que el sindicato minero que lidera Carlos Pavón, La Marrana, contrario al de Napito Gómez Urrutia, estaría preparando una estrategia de presión contra el impuesto ecológico que deben pagar todas las empresas en Zacatecas.



Oportunamente se anticipó que los capitanes de las compañías mineras y del Grupo Modelo convinieron en ampararse contra el gravamen. Relatamos que en un cónclave en el Garufa, Jaime Lomelí y Christopher Mier, de Peñoles; Michael Harvey, de Goldcorp; Eduardo López, Corporativo Islo; Yaco Reimers, Cesantoni y ejecutivos de la cervecera Modelo, coincidieron en que el impuesto ecológico “inventado” por Alejandro Tello invade atribuciones federales. Por consecuencia, por la vía judicial se puede derogar.



Empero, evidentemente los empresarios no se conforman con recurrir a los tribunales. Y buscan el camino de la política sucia para evitar el impuesto ecológico.



Jales contaminados

Voces de la minera Peñoles alertan que su gerente Octavio Alvidres habría pactado con Pavón Campos una estrategia de presión. La idea sería que los trabajadores mineros, en legítima defensa de sus fuentes de empleo, salgan a las calles y carreteras a protestar por la política impositiva del gobierno de Alejandro Tello.



Y es que –revelan– la minera Peñoles de Fresnillo tendría más de millones de metros cúbicos de jales contaminados con cianuro. Y, por consecuencia, representan un foco peligroso de contaminación a los mantos acuíferos de El Mineral.



Uniformes escolares

Voces en el PRI previenen que Alejandro Tello comete un error muy grave al suspender el programa de entrega de uniformes escolares.



Aceptan que el gobernador quiera ser diferente. Y que aspire a imprimir un sello personal a su administración. Empero –insisten– se equivoca al desaparecer el programa “más noble” que tuvo el

sexenio de Miguel Alonso.



Según declaraciones del propio Tello, su intención es sustituir uniformes por becas. Sin embargo –opinan los expertos- con este beneficio se apoyaría a un niño o niña por cada familia. Los uniformes, en cambio, se entregaban a todos los estudiantes de primaria –sólo una escuela en todo el estado los rechazó; habría sido la Soledad Fernández–. Y podían ser tres o cuatro chamacos de una misma familia.



Vales por dinero

La suerte del programa de uniformes –aclaran diputados del PRI que lidera Gustavo Uribe– no está definida. Ciertamente en el Presupuesto de Egresos no se contempla ninguna partida para ese fin. Sin embargo, el titular de la Sedesol estatal, Otilio Rivera Salinas, convocó a las costureras que los hacían y a proveedores de telas e hilos. Suponen que se busca un remedio y el trapito.



En la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso, presidida por Carlos Peña, dícese que una posibilidad, para sustituir la entrega de uniformes, sería entregar vales económicos. De manera tal, con el dinero contante y sonante las familias decidirían dónde hacer sus compras. Y buscarían los precios más bajos.



El riesgo de los vales –aceptan legisladores– es que el dinero se utilice para otros fines ajenos al equipamiento escolar de “la pipiolera”. Incluso para “chinchol”.



La Casa Zacatecas

Antes que termine el primer mes del año, el gobernador Alejandro Tello podría dar su primer gran campanazo.



Estaría previsto que en enero el Comité de Patrimonio Inmobiliario del gobierno de la Ciudad de México, presidido por Miguel Ángel Mancera, apruebe la donación de la Casa de Zacatecas en la capital del país.



Cumplido este trámite, Tello y Mancera, en ceremonia protocolaria, firmarían la documentación correspondiente para que la finca, ubicada en el Centro Histórico, a unos pasos de la Plaza Santo Domingo y de la SEP que maneja Aurelio Nuño, pase a ser propiedad y patrimonio de Zacatecas.



Durante seis años Miguel Alonso y su coordinador jurídico, Uriel Márquez, hicieron infinidad de gestiones, pero no pudieron culminarlas. Todo quedó en el limbo.



En septiembre, Tello pidió a Raúl Rodríguez Márquez, representante de Zacatecas en la Ciudad de México, encargarse del asunto. Rodríguez Márquez se movilizó con rapidez y en noviembre acordó con Patricia Mercado, segunda de a bordo del gobierno de la Ciudad de México, los pasos a seguir para que en enero de 2017 se concrete la donación.



Negocios turbios

La historia de la Casa de Zacatecas en la Ciudad de México inicia en el sexenio de Amalia García. La perredista acordó con Andrés Manuel López Obrador, en ese entonces del PRD y cuate de Amalia, un convenio de comodato del inmueble.



La casa estaba en ruinas. Olía a humedad y orines. Fue necesaria una inversión millonaria para restaurarla. En 2009 ya era un sitio más o menos digno para la difusión del arte la cultura de Zacatecas.



Poco antes de concluir su administración y entregarle el poder a Alonso, su enemigo irreconciliable, Amalia García renunció mañosamente al comodato. Y el gobierno de Marcelo Ebrard, también mañosamente, inició gestiones para ceder la casa a una asociación civil. Casualmente esa asociación la presidía Juan Carlos Flores, representante del amaliato en el DF.



Muy a tiempo, Alonso descubrió la maniobra sucia de la exgobernadora y su factótum. Y no lo pensó dos veces para llevarlos a juicio.



Durante seis años, Uriel Márquez fue y vino a la Ciudad de México. Y finalmente logró vencer a los enemigos de Zacatecas. Empero, no consiguió lo más importante: la donación definitiva del inmueble.



Tello y Rodríguez Márquez, en unas cuantas semanas, ya la consiguieron.



Pitan y pitan

A los tamarindos de Miguel Rivera Villa no les hacen caso los motociclistas, ni ningún otro ciudadano.



Igual se circulan autos sin placas, con placas vencidas, cristales polarizados que motociclistas sin casco y sin documentación en orden.



Los agentes de la Dirección de Tránsito “limpian” la avenida Hidalgo de autos estacionados en lugar prohibido y se les llena Tacuba. Limpian Tacuba y se les llena la Hidalgo.



Total: pitan y pitan y nadie les hace caso.



Juntos y revueltos

La guerra entre carteles, principalmente entre el de los Zetas y el del Golfo, aceptada con pesadumbre por el gobernador Alejandro Tello y que ha dejado decenas de ejecutados en los últimos meses, tiene un escenario más terrorífico que las calles de Fresnillo: el Cereso de Cieneguillas.



Los llamados de alerta de María de la Luz Domínguez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), para que el gobierno invierta más en las cárceles y se fortalezcan las políticas de readaptación social, tienen su origen, en gran medida, en el temor fundado de que pudiera ocurrir una carnicería entre los sicarios de bandas confrontadas.



Según el diagnóstico de la ombudwoman, en Cieneguillas los Zetas y el cartel del Golfo tienen sus cotos de poder. Cada grupo tiene su espacio físico al que los adversarios no pueden acceder. Ni lo intentan porque sería suicida. Y permanentemente, unos y otros, velan armas para actuar según se les ordene, de dentro o de fuera de la cárcel.



Empero, la crisis carcelaria no termina ahí. Y la CDHEZ ha advertido a los titulares de las secretarías de Gobierno y Seguridad Pública, Fabiola Torres y Froylán Carlos, que el revoltijo de reos: sentenciados y en proceso, federales y fuero común, reincidentes y primodelincuentes, peligrosos y circunstanciales, jóvenes y viejos, podría resultar un coctel altamente riesgoso para la paz social de Zacatecas.



A finales del sexenio de Miguel Alonso, a propósito de una riña en Cieneguillas con cuatro muertos, el secretario de Seguridad, Jesús Pinto, planteó reordenar la estructura carcelaria, aprovechando que en Zacatecas, con mil 200 presos, no tiene problemas de sobrepoblación.



El proyecto, como casi siempre pasa en gobierno con los asuntos urgentes, quedó en buenas intenciones.



Por la puerta grande

Con un padrino de lujo, Miguel Alonso entró por la puerta grande a la sociedad turística nacional e internacional.



En la residencia de Los Pinos, el exgobernador de Zacatecas se presentó ante los más pudientes empresarios del sector turístico nacional e internacional, Miguel Alemán entre ellos. Y recibió una muy efusiva bienvenida.



Y es que Alonso tuvo como valedor a una figura de prestigio internacional: José Ángel Gurría Treviño, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).



En el evento en Los Pinos, Gurría, exsecretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores, presentó el documento de la OCDE Revisión de la Política Turística de México. Y al hacerlo se tomó unos minutos para festejar el nombramiento de Alonso al frente del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).



Gurría elogió el trabajo de Alonso como gobernador de Zacatecas, estado –subrayó- con altísima vocación turística. Confió en que tendrá sabrá conducir al Fonatur por caminos de éxito.



En el diagnóstico de la OCDE que expuso, Gurría destacó que el turismo aporta 8.5% del Producto Interno Bruto nacional y da ocupación a 9 millones de personas. Empero –lamentó– la infraestructura hotelera se concentra en unos cuantos estados.



En su mensaje pareció tener como destinatario a Enrique de la Madrid y Eduardo Yarto, secretarios de Turismo federal y de Zacatecas, Gurría instó a las autoridades del sector a “poner a trabajar la imaginación”. Hizo hincapié en que México no sólo es sol y playa. Pidió promover y vender las bellezas de sus Pueblos Mágicos, de su arte y su cultura.



Retazo con hueso

Gracias a las políticas públicas equivocadas del presidente Enrique Peña –tal como lo anticipó Manlio Fabio Beltrones– el tricolor estaría en riesgo de desalojar Los Pinos en 2018, reconocen militantes del partido que lidera en Zacatecas Roberto Luévano. Ante ese escenario desalentador –dicen– las baterías estatales en 2018 deben orientarse a ganar la mayor cantidad posible de posiciones. Empero –sentencian– las políticas públicas equivocadas dejan el peso de la carga en el trabajo de los presidentes municipales. Creen que la suerte del PRI dependerá de los resultados que obtengan, principalmente, Judit Guerrero, José Haro, Enrique Flores, Fernando Uc, Marco Rodríguez y Humberto Rincón, presidentes de Zacatecas, Fresnillo, Guadalupe, Jerez, Pinos y Ojocaliente.



Unos cuantos

En 2018, los actuales presidentes municipales y diputados a la 61 Legislatura podrán reelegirse. Entre los primeros, dado el poco margen de maniobra que tienen para convencer sólo unos cuantos estarían pensando en repetir. De los segundos, luego de los escándalos en que se han metido por aferrarse con indigna tozudez a las herramientas legislativas y al salario privilegiado, pocos tendrían posibilidades de obtener un voto de confianza de la gente. Pese a todo, podrían buscar con posibilidades de lograr la reelección: Mónica Borrego, Carlos Peña, Osvaldo Ávila, Roy Barragán, Chema González, Julia Olguín, Lyndiana Bugarín y Gustavo Uribe.



Buen comerciante

Al fin buen comerciante, el alcalde de Río Grande, Julio César Ramírez López, descubrió que es más fácil comprar voluntades políticas que abarrotes. Así pues –cuentan vecinos de ese municipio– El Campesino, quien ocupa la silla que tuvo el priísta de temporal, Constantino Castañeda, tiene bajo control a la oposición. Cuco Castro, presidente del PRD, es director del Catastro. Félix Fernández, dirigente del PAN, es regidor. Marco Vinicio Delgado, también está en el cabildo. Y Jaime Esquivel, mandamás en PT y Morena, mandó a su hija como regidora. El Campesino –pronostican– tiene pavimentado el camino hacia la reelección.



Campaña disfrazada

Con todo el apoyo de Andrés Manuel López Obrador y de Ricardo Monreal, su hermano El Chamuco, Saúl Monreal, recorre el estado haciendo campaña. Oficialmente, para que el IEEZ no se ponga perrón, Monreal convoca a la gente a sumarse a la estructura de Morena. Pide apoyar el cambio que “la esperanza de México” ofrece a los más jodidos. La realidad es que Saúl sería candidato de Morena al Senado y necesita juntar capital político suficiente.



La mesa de Monreal

Trascendió en las filas del monrealismo de Fresnillo que en sus giras Saúl llevará una mesa –la misma que utilizó Ricardo en la Delegación Cuauhtémoc– para recibir peticiones de gestión y escuchar problemas individuales de la gente. También, por recomendación del Chamuco, Saúl no participaría en marchas, bloqueos o toma de dependencias. La línea que seguirá será la de mostrar a los zacatecanos que, como Tello, él es un político diferente.





Construye alianzas

Cuauhtémoc Calderón, el adversario más peligroso de Saúl Monreal en el camino hacia la candidatura de Morena al Senado, también trabaja para juntar canicas. Recientemente se reunió con Osvaldo Contreras, su excompañero en el PAN, para convencerlo de que lo apoye, con toda la estructura panista que tenga, en su proyecto del 2018. El principal argumento de Cuauhtémoc habría sido que Chabelo Trejo no le dejará espacios a la “Familia Peluche” y que Margarita Zavala, por quien Osvaldo apuesta, no será candidata a la presidencia de la República.



