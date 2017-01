Quieren mejorar ventas para el día de la Candelaría Noé Marín

Ya se venció el permiso para vender en la vía públicas de Guadalupe de los comerciantes del Tianguis navideño que se instaló en la Alameda, sin embargo, quienes ofrecen productos para el festejo de la Candelaria permanecerán hasta el 2 de febrero.



La mayoría de los vendedores se retiraron el viernes por la tarde y solo dos permanecieron un día más, ya que aseguraron que tuvieron una importante disminución en las ventas y quisieron obtener un ingreso extra.



Gregorio Hernández, uno de los comerciantes que permanecieron en el lugar, calculó que esta temporada disminuyeron sus ventas hasta un 30% porque tuvieron un alcance limitado de los clientes de toda la ciudad.



Señaló que hizo falta más difusión del Tianguis navideño de Guadalupe para ampliar la oferta a más clientes de la capital ya que la mayoría de las ventas las realizaron con las personas que iban de paso y necesitaban productos de complemento.



Explicó que trajo desde Puebla la mayoría de los productos que vendió por ser más baratos, sin embargo, tuvo que restar el costo de los objetos, el transporte y 600 pesos de la renta del espacio de sus ganancias.



Por su parte, el comerciante Alfredo Sánchez, quien permanecerá hasta el 2 de febrero, aseguró que las ventas comenzaron bajas este año, pero estimó que se recuperarán en los días previos al festejo de la Candelaria.



Manifestó que la mayoría de las familias zacatecanas aún conservan sus tradiciones y eso les permite obtener ventas costeables, sin embargo, aseguró que serán menos las ventas en este año debido al pánico que provocaron los problemas económicos del país.



Explicó que, aunque el costo de la renta del lugar fue baja, si se realizara el corte esta semana, no alcanzarían a pagarla ni a recuperar la inversión que realizaron para comprar los productos.



Los vendedores coincidieron en que hace falta más difusión de los Tianguis navideños en la ciudad, ya que es una forma de apoyar al comercio local y hay muchos productos que son más económicos en estos lugares y las personas no se enteran.



