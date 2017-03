Quieren prohibir la exhibición de mascotas para su venta Redacción

En la lectura del dictamen correspondiente a la Ley para el Bienestar y Protección de los Animales en el estado de Zacatecas Isadora Santivañez planteó que ningún animal podrá ser exhibido para su venta, y los negocios que se dediquen a esto deberán tener catálogos para no poner en riesgo al animal.



La Comisión de Medio Ambiente encontró como viable determinar que los establecimientos no podrán exhibir en sus instalaciones a los animales que tengan a la venta.



La exhibición se hará solo por medio de catálogos impresos y medios electrónicos en los cuales se manifestará toda la información de identificación del ejemplar en venta, además se sujetarán a las disposiciones legales aplicables.



En lo referente a la emisión dela convocatoria para la licitación para la sustitución de las 15 mil 806 luminarias de Guadalupe, los diputados de la Comisión de Hacienda decretaron que previo a la licitación, deberá realizarse un dictamen técnico.



Este estudio lo elaborará el Departamento de Alumbrado Público del municipio, en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad, en el que se establezcan las características particulares de los productos a instalar.



