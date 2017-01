Quieren que liberen hoy las oficinas de Recaudación Omar Lira

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: las oficinas permanecen cerradas desde la semana pasada. (Omar Lira )



Enrique Muñoz Delgado, director de ingresos de la Secretaría de Finanzas, informó que platicó con los quejosos y les hizo saber los beneficios que se ofrecen de acuerdo con el decreto gubernativo emitido por el gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna.



Consideró que los fresnillenses son los más afectados por el cierre de las instalaciones; aunque destacó que por el momento hay una oficina abierta ubicada en las instalaciones del Mando Único, además del kiosco ubicado en un centro comercial, donde se puede pagar el pago de derecho de control vehicular, antes del refrendo vehicular



Agregó que este miércoles vence el plazo para que los inconformes liberen las oficinas.



El funcionario estatal expresó que la no liberación de las oficinas representa un delito y las autoridades correspondientes podrán tomar las medidas que consideren necesarias para abrir las puertas.



Reiteró que respeta el derecho de los manifestantes a quejarse, pero no es correcto que perjudiquen a otros en dichas muestras de desacuerdo.



Detalló que en caso de que las puertas no sean abiertas instalarán un módulo en la presidencia municipal o en la Oficina de Atención Ciudadana ubicada frente al jardín Madero.



Muñoz Delgado dijo que en enero se aplicará un descuento de 30% en febrero será de 20% y en marzo 10 por ciento.



fresnillo@imagenzac.com.mx En caso de que los manifestantes no liberen las oficinas de Recaudación de Rentas, se instalará un módulo en la presidencia municipal.Enrique Muñoz Delgado, director de ingresos de la Secretaría de Finanzas, informó que platicó con los quejosos y les hizo saber los beneficios que se ofrecen de acuerdo con el decreto gubernativo emitido por el gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna.Consideró que los fresnillenses son los más afectados por el cierre de las instalaciones; aunque destacó que por el momento hay una oficina abierta ubicada en las instalaciones del Mando Único, además del kiosco ubicado en un centro comercial, donde se puede pagar el pago de derecho de control vehicular, antes del refrendo vehicularAgregó que este miércoles vence el plazo para que los inconformes liberen las oficinas.El funcionario estatal expresó que la no liberación de las oficinas representa un delito y las autoridades correspondientes podrán tomar las medidas que consideren necesarias para abrir las puertas.Reiteró que respeta el derecho de los manifestantes a quejarse, pero no es correcto que perjudiquen a otros en dichas muestras de desacuerdo.Detalló que en caso de que las puertas no sean abiertas instalarán un módulo en la presidencia municipal o en la Oficina de Atención Ciudadana ubicada frente al jardín Madero.Muñoz Delgado dijo que en enero se aplicará un descuento de 30% en febrero será de 20% y en marzo 10 por ciento. Agregar a favoritos oficinas de recaudación

manifestantes

enrique muñoz delgado

mando único