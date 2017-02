Quieren reanudar servicio del Teleférico para Semana Santa Karla Padilla

El funcionario estatal recordó que el proyecto anunciado sufrió modificaciones que atienden entre otras cosas a recomendaciones emitidas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) sobre el impacto visual del cambio en la infraestructura de dicho atractivo turístico.



“Esa modificación consiste en mover un poco el eje de trazo de la trayectoria del teleférico, salvar su llegada en las inmediaciones de la Bufa fuera de la estación actual e incorporarla a través de obra exterior”, manifestó.



Para este proyecto ya fue presentada una propuesta económica, además de estarse estudiando los mecanismos para la modificación de convenios al contrato que tienen tanto el Sistema Estatal DIF con la empresa francesa Poma, como los que tiene la Sinfra con la instaladora.



“Estamos analizando qué mecanismos se pueden tener incluso para poder restablecer, si es técnicamente factible, el uso de las cabinas anteriores toda vez que el cable no ha sido desmantelado”, expresó el titular de la Sinfra.



Agregó que se pretende trabajar en la parte electromecánica y “una vez salvado el periodo vacacional, reanudar con estos trabajos”, que finalizarían en un plazo de seis meses una vez iniciada la obra.



Aminorar impactos urbanos en la paisajística del centro histórico es la principal causa de dicha modificación que no supera el 1% de cambios en el proyecto original.



turismo

sinfra

semana santa