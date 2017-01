Quieren recuperar el dinero hackeado Marcela Espino

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



Para dar seguimiento al proceso que se inició en la administración anterior, determinaron continuar con el respaldo del abogado que se contrató en meses pasados: Enrique de la Torre.



Carlos Limas Sánchez, jefe de gabinete, explicó que el recurso se encuentra “congelado” bajo resguardo de las autoridades a fin de esperar que se determine si se regresará o no a las arcas del municipio.



Consideró que aún se encuentran a un 50% de probabilidades de que se falle a favor del municipio.



De lo que tienen conocimiento, es que el dinero se transfirió a tres cuentas, de diferentes personas y bancos distintos. Dos recibieron depósitos de 626 mil pesos y uno de un millón 95 mil 500 pesos.



Limas Sánchez dijo que de acuerdo con los expedientes, una persona envió un correo electrónico apócrifo a la administración y el responsable del manejo de las cuentas recibió una llamada de presunta extorsión.



Le pidieron que diera continuidad a los trámites solicitados por el correo y de esta manera, se hicieron las transferencias a las cuentas desconocidas.



En tanto que el personal del banco implicado se defiende bajo el argumento de que no existió dolo ni violencia hacia el empleado de la administración municipal.



El jefe de Gabinete expuso que se hace un esfuerzo para que el trámite se lleve en los juzgados del estado y no en la Ciudad de México, pues significaría un recurso mayor de inversión para la administración.



Sin embargo, los procesos de derecho bancario son largos, insistió el funcionario municipal.



mespino@imagenzac.com.mx FERSNILLO.- Autoridades del municipio buscan que se recuperen los recursos que presuntamente fueron hackeados a cuentas del gobierno en junio de 2015.Para dar seguimiento al proceso que se inició en la administración anterior, determinaron continuar con el respaldo del abogado que se contrató en meses pasados: Enrique de la Torre.Carlos Limas Sánchez, jefe de gabinete, explicó que el recurso se encuentra “congelado” bajo resguardo de las autoridades a fin de esperar que se determine si se regresará o no a las arcas del municipio.Consideró que aún se encuentran a un 50% de probabilidades de que se falle a favor del municipio.De lo que tienen conocimiento, es que el dinero se transfirió a tres cuentas, de diferentes personas y bancos distintos. Dos recibieron depósitos de 626 mil pesos y uno de un millón 95 mil 500 pesos.Limas Sánchez dijo que de acuerdo con los expedientes, una persona envió un correo electrónico apócrifo a la administración y el responsable del manejo de las cuentas recibió una llamada de presunta extorsión.Le pidieron que diera continuidad a los trámites solicitados por el correo y de esta manera, se hicieron las transferencias a las cuentas desconocidas.En tanto que el personal del banco implicado se defiende bajo el argumento de que no existió dolo ni violencia hacia el empleado de la administración municipal.El jefe de Gabinete expuso que se hace un esfuerzo para que el trámite se lleve en los juzgados del estado y no en la Ciudad de México, pues significaría un recurso mayor de inversión para la administración.Sin embargo, los procesos de derecho bancario son largos, insistió el funcionario municipal. Agregar a favoritos recursos hackeados

carlos lima sánchez

intentan recuperar recursos

enrique de la torre