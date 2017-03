Quintana firme en el liderato de la Tirreno-Adriático AP

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: El ciclista colombiano Nairo Quintana celebra el mantener el liderato de la carrera Tirreno Adriático. (AP)



Quintana, del equipo Movistar, retuvo el maillot azul de líder al acabar en el noveno puesto de la etapa, consiguiendo el mismo tiempo que el eslovaco Sagan (Bora-Hansgrohe).



Sagan, quien también fue el más rápido el viernes, aventajó al francés Thibaut Pinot y al eslovenio Primoz Roglic en la fracción de 210 kilómetros (130 millas) entre Rieti y Fermo. La llegada se disputó en un estrecho tramo por calles adoquinadas.



Pinaut (FDJ) quedó segundo en la general, 50 segundos detrás de Quintana. Tercero se ubica el australiano Rohan Dennis (BMC Racing), a 1:06 del líder.



Para llevarse la victoria de etapa, Sagan atacó a falta de kilómetros de la meta y ganó con tranquilidad frente a un pelotón conformado por corredores que pelean por el título.



"El ataque en la penúltima subida fue más que nada una aceleración para seleccionar y no llegar con todos los mejores al sprint, lo cual podía hacer que resultase una llegada peligrosa", valoró Quintana, quien destacó las habilidades de Sagan como sprinter. "Le hemos visto ganar en todos lados. Pienso que corredores como él se toman jornadas así como una clásica, y este tipo de repechos les viene mejor que a nosotros.



La penúltima etapa, a disputarse el lunes, consiste en un recorrido de 168 kilómetros (104 millas) entre Ascoli Piceno y Civitanova Marche. Se tuvo que modificar que la ruta debido a las condiciones de algunas vías y ahora pasará por Pollenza, donde los corredores afrontarán el último ascenso de importancia en la carrera previo a su culminación el martes con una contrarreloj individual.



"Ha sido una jornada dura, pero mi equipo me ha arropado muy bien hasta el tramo final", comentó Quintana. "Esperamos que mañana sea un día más sencillo para nosotros, que los equipos de los sprinters intervengan y conservemos este maillot. Por lo demás, creo que llego con una ventaja tranquilizadora para la crono individual".



"Tampoco es que rodemos tan mal en la crono", añadió Quintana. "Hay grandes especialistas entre mis rivales, pero confío en que sea suficiente distancia para ganar la carrera. El margen me permite salir con calma el martes, yendo muy rápido pero con un punto de tranquilidad".



redaccion@imagenzac.com.mx FERMO, ITALIA/AP.- El colombiano Nairo Quintana se mantuvo como líder de la carrera Tirreno-Adriático de ciclismo, en la que el campeón mundial Peter Sagan dio otra demostración de fuerza en un sprint al ganar el domingo la quinta etapa.Quintana, del equipo Movistar, retuvo el maillot azul de líder al acabar en el noveno puesto de la etapa, consiguiendo el mismo tiempo que el eslovaco Sagan (Bora-Hansgrohe).Sagan, quien también fue el más rápido el viernes, aventajó al francés Thibaut Pinot y al eslovenio Primoz Roglic en la fracción de 210 kilómetros (130 millas) entre Rieti y Fermo. La llegada se disputó en un estrecho tramo por calles adoquinadas.Pinaut (FDJ) quedó segundo en la general, 50 segundos detrás de Quintana. Tercero se ubica el australiano Rohan Dennis (BMC Racing), a 1:06 del líder.Para llevarse la victoria de etapa, Sagan atacó a falta de kilómetros de la meta y ganó con tranquilidad frente a un pelotón conformado por corredores que pelean por el título."El ataque en la penúltima subida fue más que nada una aceleración para seleccionar y no llegar con todos los mejores al sprint, lo cual podía hacer que resultase una llegada peligrosa", valoró Quintana, quien destacó las habilidades de Sagan como sprinter. "Le hemos visto ganar en todos lados. Pienso que corredores como él se toman jornadas así como una clásica, y este tipo de repechos les viene mejor que a nosotros.La penúltima etapa, a disputarse el lunes, consiste en un recorrido de 168 kilómetros (104 millas) entre Ascoli Piceno y Civitanova Marche. Se tuvo que modificar que la ruta debido a las condiciones de algunas vías y ahora pasará por Pollenza, donde los corredores afrontarán el último ascenso de importancia en la carrera previo a su culminación el martes con una contrarreloj individual."Ha sido una jornada dura, pero mi equipo me ha arropado muy bien hasta el tramo final", comentó Quintana. "Esperamos que mañana sea un día más sencillo para nosotros, que los equipos de los sprinters intervengan y conservemos este maillot. Por lo demás, creo que llego con una ventaja tranquilizadora para la crono individual"."Tampoco es que rodemos tan mal en la crono", añadió Quintana. "Hay grandes especialistas entre mis rivales, pero confío en que sea suficiente distancia para ganar la carrera. El margen me permite salir con calma el martes, yendo muy rápido pero con un punto de tranquilidad". Agregar a favoritos tirreno-adriático

nairo quintana

cilcismo

carrera