Quintana se corona en la Tirreno-Adriático AP

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



El ciclista colombiano del equipo Movistar no tuvo que arriesgar en la contrarreloj individual en San Benedetto del Tronto, que ganó Rohan Dennis.



"La Tirreno es una carrera muy bonita, de las que realmente me gustan de verdad, y volver a conquistarla es siempre un orgullo", señaló.



Quintana arribó a 41 segundos de Dennis, y aseguró la corona con 25 segundos de ventaja sobre el propio ciclista australiano en la clasificación general. Thibaut Pinot terminó tercero.



"Sabía que tenía que hacer una crono rápida, sin confiarme, con rivales especialistas detrás, pero que contaba con unos segundos de ventaja a mi favor, y pude mantener ese margen para llevarme el triunfo", agregó Quintana.



El triunfo de Quintana se concretó dos días después que su compatriota Sergio Henao ganó la carrera París-Niza.



El oriundo de Cómbita destacó la importancia de ganar una Tirreno-Adriático que recorre algunas carreteras que también formarán parte del Giro de Italia, una de sus dos grandes metas esta temporada junto con el Tour de Francia.



Quintana, que ganó el Giro en 2014, sumó su 15to triunfo en carreras por etapas de la Unión de Ciclismo Internacional.



"Participar en este tipo de carreras siempre es importante, y no solo por pelear un triunfo como este", indicó. "Al final, todos sabemos que la organización es la misma que en el Giro de Italia y que, por tanto, te van a preparar finales y llegadas que son muy parecidas a las que luego te encontrarás en el Giro. Para nosotros conocer las carreteras, rodar juntos como grupo, irnos habituando a lo que nos encontraremos en mayo, es una forma más de comenzar a preparar esa primera 'grande' que nos marcamos como objetivo este año".



redaccion@imagenzac.com.mx SAN BENEDETTO DEL TRONTO, Italia (AP) — Nairo Quintana gestionó sin problemas la contrarreloj final y conquistó el martes por segunda ocasión en tres años la carrera Tirreno-Adriático.El ciclista colombiano del equipo Movistar no tuvo que arriesgar en la contrarreloj individual en San Benedetto del Tronto, que ganó Rohan Dennis."La Tirreno es una carrera muy bonita, de las que realmente me gustan de verdad, y volver a conquistarla es siempre un orgullo", señaló.Quintana arribó a 41 segundos de Dennis, y aseguró la corona con 25 segundos de ventaja sobre el propio ciclista australiano en la clasificación general. Thibaut Pinot terminó tercero."Sabía que tenía que hacer una crono rápida, sin confiarme, con rivales especialistas detrás, pero que contaba con unos segundos de ventaja a mi favor, y pude mantener ese margen para llevarme el triunfo", agregó Quintana.El triunfo de Quintana se concretó dos días después que su compatriota Sergio Henao ganó la carrera París-Niza.El oriundo de Cómbita destacó la importancia de ganar una Tirreno-Adriático que recorre algunas carreteras que también formarán parte del Giro de Italia, una de sus dos grandes metas esta temporada junto con el Tour de Francia.Quintana, que ganó el Giro en 2014, sumó su 15to triunfo en carreras por etapas de la Unión de Ciclismo Internacional."Participar en este tipo de carreras siempre es importante, y no solo por pelear un triunfo como este", indicó. "Al final, todos sabemos que la organización es la misma que en el Giro de Italia y que, por tanto, te van a preparar finales y llegadas que son muy parecidas a las que luego te encontrarás en el Giro. Para nosotros conocer las carreteras, rodar juntos como grupo, irnos habituando a lo que nos encontraremos en mayo, es una forma más de comenzar a preparar esa primera 'grande' que nos marcamos como objetivo este año". Agregar a favoritos deportes

italia

nairo quintana

tirreno-adriático