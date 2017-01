Quitar el IEPS no es la solución: Bolaños Excélsior

El presidente de la Mesa Directiva de los diputados afirma que buscan recortar gastos sin que le pegue al bolsillo de los mexicanos Pienso que no podemos desaparecerlo, pero sí ajustarlo. En todo caso debemos argumentarlo. Además, creo que hay muchas áreas en las que podemos recortar recursos que no le peguen directamente al bolsillo de los mexicanos".

Entrevistado por Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, Bolaños señaló que lo que puede pasar es rechazar o lograr algún consenso para hacer una modificación al impuesto. De aprobarse estas iniciativas de inmediato bajarían los precios en las gasolinas.



El diputado dijo que “si reducimos el IEPS en 50%, la Cámara de Diputados tendrá que reducir su presupuesto de manera proporcional, igual que senadores, que el Poder Judicial, que el Ejecutivo y los estados”.



Puntualizó que “todos los poderes deben compartir el golpe, todos tenemos que asumir esa responsabilidad en el porcentaje que sea. Debe ser un esfuerzo en que cada quien de manera responsable tiene que revisar en qué áreas se van a ajustar”.



Bolaños dijo que la decisión que se tomó respecto al alza en el precio de las gasolinas fue “muy difícil” y es “producto de decisiones que se han venido tomando en 2015 y en 2016” en la Cámara de Diputados.



Consideró como adecuadas las decisiones que tienen que ver con recorte de gastos en diferentes dependencias, ya que es un mensaje hacia la sociedad de austeridad. Dijo que lo que tiene que ocurrir en la Cámara de Diputados en estos días son análisis responsables, ya que pueden hacerse ajusten en muchas áreas sin que se afecte aquellas que son sustantivas. Tenemos que hacer un esfuerzo mayor de trasparentar el gasto de la Cámara de

Diputados, tenemos que ajustar el presupuesto en diferentes áreas. No le temamos a una reducción salarial de los propios diputados, es momento que seamos sensibles a lo que está pasando en los diferentes sectores”, indicó

Respecto al recorte del financiamiento público de los partidos, el presidente de la mesa directiva comentó: Tenemos que hacer un análisis serio y puntual. Me parece que la primera definición sería ir por ese tema, igual que los ajustes a los presupuestos de las cámaras de Senadores y Diputados al igual que del sector público de este país”.



