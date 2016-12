Rafael despide el año con fiesta sorpresa Andrés Rivas

La fiesta fue organizada por su mamá, Andrea Hernández Sánchez y sus compañeros ciclistas del equipo Fósiles.



El festejado no pudo ocultar su alegría al verse rodeado por seres queridos, quienes no dejaron ir la oportunidad para demostrarle su afecto y cariño a su gran amigo, Rafael.



Fueron horas de inmensa emoción, ya que recordaron con nostalgia las miles de anécdotas y vivencias que han forjado su amistad a lo largo de los años.



El homenajeado se dejó consentir por su mama, quien le preparó una deliciosa cena, que fue compartida con todos los presentes, quienes no dudaron en repetir la porción.



Al final del festejo, los asistentes desearon un año lleno de éxitos y bendiciones a Rafael, quien agradeció todas las muestras de cariño y a sus invitados por haber estado en este día tan importante en su vida.



