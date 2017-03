Rafael Moreno pide una gran alianza para transformar al país Karla Padilla

“Yo considero que hoy México va por el camino equivocado, pero no podemos seguir por donde mismo y esperar resultados diferentes”, aseguró el exgobernador de Puebla.



Moreno Valle precisó que el Partido Acción Nacional debe emprender acciones encaminadas a la unión de su militancia, volcando todas las estructuras en el país a una estrategia común y manteniendo la apertura a la creación de alianzas que más allá de las coyunturas electorales, abonen a encaminar la situación del país.



“La política no es de gana todo o pierde todo. Necesitamos tener un PAN unido para tener un partido fuerte. Hemos tenido experiencias desafortunadas y experiencias exitosas”, manifestó.



El panista también agregó que es posible regresarle la fuerza electoral al instituto político que integra.

Sobre sus aspiraciones a las elecciones presidenciales del 2018, Moreno Valle compartió que en la definición interna será necesario hacer una comparación de experiencia tanto académica como laboral de los candidatos, entre los que figuran Margarita Zavala y Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN.



“Antes de decir ‘yo’, hay que decir a dónde quieres llevar al país porque las cosas están muy complicadas”.



“Cada uno tendrá que expresar cuáles son sus fortalezas o porqué consideran que tienen el perfil adecuado para asumir la responsabilidad más grande que hay en el país”.



Recomendó que durante este proceso se analicen trayectorias, resultados de gestión y la capacidad probada de cada uno para saber quién podrá encabezar el proyecto.



En entrevista para Imagen, dijo que con su trayectoria tiene posibilidades de ganar elecciones y gobernar con una visión internacional por su labor tanto en el sector privado como el público, donde comenzó como asesor político, cargo que lo llevó a ser diputado, senador y gobernador del quinto estado con más población en México.



Asimismo, Rafael Moreno Valle fue el primer panista en Puebla en ganar por mayoría en el senado durante las elecciones del 2006, además de ser el primer Ejecutivo de alternancia.



“No puedes aprender sobre la marcha ni improvisando. El PAN tiene que distinguirse de las ofertas populistas que simplifican tanto los problemas como las soluciones”.



“Quiero construir ese proyecto y me esto reuniendo con diferentes sectores de la militancia y la sociedad para saber dónde están los retos y además de saber cómo resolverlos, tener plena conciencia de cuáles son nuestras áreas de oportunidad”, manifestó el político de Acción Nacional.



