Raiders presentan documentación para irse a Las Vegas

La NFL y funcionarios de Las Vegas confirmaron el jueves que los Raiders solicitaron a los otros dueños de equipos que aprueben la mudanza. El club no hizo ningún comentario, y un grupo que quiere que se quede en Oakland prometió que todavía sigue "en la contienda".



El director de la comisión del condado de Clark, Steve Sisolak, anunció por Twitter que los documentos fueron presentados, y dijo a The Associated Press que habló al respecto con dirigentes del equipo.



"Estoy contento porque el proceso está avanzando, y agradezco el compromiso de los Raiders y el trabajo de la familia Adelson con la esperanza de convertir a Las Vegas en el hogar de los Raiders", dijo Sisolak.



Sisolak dirige una comisión que supervisa el famoso Strip de Las Vegas, e integra el grupo de 11 personas creado por el gobernador de Nevada, Brian Sandoval, para analizar una propuesta de la compañía Las Vegas Sands Corp., propiedad del magnate de los casinos Sheldon Adelson, para construir un estadio techado para atraer a los Raiders a la capital de las apuestas de Estados Unidos.



Andy Abboud, el ejecutivo de Sands que trabaja en el proyecto, dijo que la radicación de los documentos "es uno de esos momentos que convierte todo esto en algo real", y prometió que se completarán las negociaciones necesarias.



"La gente de Las Vegas debe estar emocionada porque viene la NFL a la ciudad", dijo Abboud a la AP. "Se necesita tiempo para pactar cualquier negocio, pero al final todo se resolverá".



Sandoval también confirmó la radicación, y elogió al dueño de los Raiders, Mark Davis, por cumplir con su promesa de solicitar la mudanza.



"Mark Davis es un hombre de palabra, y la radicación de la solicitud reubicación de los Raiders ante la NFL es un paso importante para traer el equipo a Las Vegas", dijo el gobernador.



Todavía no se ha elegido un lugar para construir el estadio, que tendría capacidad para 65.000 espectadores y costaría 1.900 millones de dólares. El financiamiento saldría de 750 millones en impuestos hoteleros, 650 millones de Adelson, y 500 millones de los Raiders y la NFL. La mudanza tiene que ser aprobada por tres cuartas partes de los dueños de equipos.



"Los Raiders de Oakland presentaron hoy la solicitud para mudar su equipo a Las Vegas, como lo dicta el reglamento y los procedimientos de la NFL para la reubicación de franquicias", indicó la liga. "La solicitud será evaluada en las próximas semanas por el personal de la liga y los comités de estadios y finanzas".



Si los Raiders reciben el visto bueno, sería la tercera aprobación de mudanza en un año. Los Rams se mudaron de St. Louis a Los Angeles el año pasado, y construyen un estadio por 2.600 millones de dólares en Inglewood. Los Chargers anunciaron la semana pasada su reubicación a Los Angeles y también jugarán en ese estadio, que abrirá en 2019.



