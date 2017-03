Rancho El Cócono a la cabeza con 325 puntos Redacción

Compartir: Liga Compartir: (David Castañeda) Nacional Charro 2017, Rancho El Cócono del estado de Morelos se coloca como primer lugar de la tabla al cuajar 325 puntos en la charreada inaugural del Torneo del 83 Aniversario de la Federación Mexicana de Charrería, seguido por la Cuenca del Papaloapan de Oaxaca que registró 293 unidades y los charros de Santo Cristo, Coahuila con 270 tantos.



Los, hasta el momento, punteros de la tabla lograron las 325 unidades con Armando Vettoretti que caló para 24, Arnulfo Basurto se fue sin piales mientras que Roberto Hernández, Oscar Turbay y Oscar Flores colearon de 20, 24 y 32 puntos respectivamente para un total de 76.



Gerardo Almanza se apuntó 17 en el jineteo de toro, mientras que la terna en el ruedo fue de 54 tantos, producto de Arnulfo Basurto, Sergio Gámez y Roberto Hernández. Abimael Chávez sumó 30 más en el jineteo de yegua, mientras que Roberto Hernández se llevó el gato al agua al cuajar las tres manganas a pie de a 20, 27 y 26, para un total de 73 puntos en ésta suerte. En las manganas a caballo Arnulfo Basurto metió la primera, calificada de 23, falló la segunda y metió la tercera de a 25 más 3 puntos de tiempo ahorrado para agregar otros 51 a su equipo. Sumando así 325 unidades antes del paso de la muerte, que no concretó Abimael Chávez para finalizar en 325.



Los oaxaqueños de la Cuenca del Papaloapan comenzaron a tambor batiente registrando 30 puntos en la cala de caballo de Javier García Kuri, pero se fueron sin piales, colearon barato para 59 y sumaron 15 en el jineteo de toro. La terna en el ruedo fue de 60 en su primera oportunidad y sumaron otros 20 en el jineteo de yegua. Trataron de alcanzar cuajando las tres manganas a pie logrando 84 puntos más, pero la suerte no estuvo de su lado en las de a caballo, donde se fueron en blanco, pero sumaron otros 22 en el paso de la muerte para 293 finales.



Charros de Santo Cristo, Coahuila, se fueron con cuatro lazos de nueve posibles al no cuajar piales, lograr dos manganas a pie y dos más a caballo, pero se fueron sin el paso, además de colear para 55, sumando así 270 unidades.



Con respecto a la mujer de a caballo, la escaramuza Hacienda de Guadalupe de Nuevo León, realizó un puntaje de aplauso para 320 unidades.









