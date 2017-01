Rapiña en las gasolineras Noé Marín

Alrededor de las 2 de la tarde, una multitud de más de 500 zacatecanos inconformes se reunieron en la gasolinera de Tránsito Pesado en Guadalupe para saquear el combustible.



Ante las intensas protestas, los trabajadores se encerraron en las oficinas y realizaron un paro de emergencia en las bombas; sin embargo, la gente logró robar más de 600 litros que se suministraron en 30 unidades.



En pocos minutos el número de manifestantes aumentó considerablemente ya que circuló por redes sociales la falsa noticia de que se estaba regalando combustible en la estación.



La confusión y desesperación, hizo que el grupo de personas rompiera los candados de las reservas de gasolina para intentar extraerla; al no ser posible, intentaron abrir las oficinas donde se encontraban los trabajadores para obligarlos a prender las bombas.



No tuvieron éxito y algunos de los presentes propusieron incendiar las cisternas, idea que provocó pánico en la mayoría pues varios de ellos se hacían acompañar por niños.



Al no poder obtener más combustible “gratis”, la multitud decidió ir a la gasolinera que se ubica sobre el camino a Sauceda de la Borda para también continuar con el saqueo. Ahí solo encontraron bombas apagadas y la respuesta violenta de los trabajadores.



Ante la situación, se ejecutó un operativo en el que participaron 120 elementos en ambas gasolineras: 70 de la Policía Metropolitana y 50 de la Policía Estatal Preventiva.



La multitud robó los aditivos, aceites y otros productos que tuvieron al alcance aún con la presencia y advertencia de los uniformados; incluso, los civiles les incitaban a unirse a las acciones con gritos como: “Ustedes también tienen familias; el gasolinazo también les afecta”.



El saldo final fue de dos detenidos, algunos enfrentamientos entre trabajadores de las gasolineras, roobdaños materiales y la confusión de los manifestantes.



Los estudiantes, también

Un grupo de ciudadanos y alumnos del Frente Estudiantil de Zacatecas marcharon por las principales vías de la capital para demostrar su inconformidad contra gasolinazo.



El grupo comenzó su recorrido en la Plaza Bicentenario rumbo a las oficinas de la Secretaría de Administración Tributaria; al llegar, encontraron las puertas cerradas; después se dirigieron al Centro Histórico para hacer una toma simbólica de Plaza de Armas. También, tomaron las oficinas de Recaudación de Rentas de la Secretaría de Finanzas en la capital de manera indefinida en donde desalojaron al personal.



Francisco Martínez, vocero del Frente Estudiantil de Zacatecas, dijo que la manifestación fue el resultado de muchos años de inconformidad y el “hartazgo” de la sociedad zacatecana por los abusos de las autoridades.



“El gobierno le dio un golpe duro a los ciudadanos, va a llegar un momento en que todo esto estalle; México es un polvorín y los gobernadores le están prendiendo la mecha”, dijo.



Señaló que tuvieron el apoyo de las personas porque “ya están cansadas de tanto abuso”, ya que no hubo reproches por obstruir las vías y algunos transeúntes se unieron a la protesta.



Finalmente, aseguró que las protestas continuarán en la capital y buscarán la unión de la ciudadanía y las organizaciones para integrar una marcha nacional.



Pemex reprueba los actos violentos

Mediante un boletín, Petróleos Mexicanos (Pemex) advirtió a las organizaciones civiles y políticas que promueven los bloqueos y agresiones a las terminales de almacenamiento y despacho que, de continuar con esas acciones, el suministro de gasolinas y diesel se verá seriamente afectado.



El organismo resaltó que está comprometido a garantizar el abasto pero no puede poner en riesgo la seguridad de sus trabajadores por lo que exhortó a las autoridades locales a intervenir a fin de que las actividades de distribución y suministro de combustibles puedan llevarse con normalidad.



Asimismo, Pemex repruebó los actos violentos que se han registrado en las estaciones de servicio y agregó que, al llevar a cabo estos actos vandálicos, la venta de gasolina al público debe suspenderse.



Suspenden salidas de autobuses por bloqueos

La Central de Autobuses del Norte, en la Ciudad de México, suspendió las salidas a ocho destinos de país debido a los bloqueos en protesta contra el aumento en el precio de la gasolina.



Chihuahuenses y Ómnibus de México suspendieron de manera temporal las salidas, directas o con escalas, a Querétaro, Durango, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Guadalajara, Fresnillo y Zacatecas; además señalaron un 80% menos de actividad y serias pérdidas monetarias.



Hasta el momento las demás líneas no han registrado cancelaciones en sus salidas; sin embargo, informaron, han debido retrasar temporalmente alguans de ellas a causa de los manifestantes.





