Rasgos para definir a las elites José de Jesús Vela Cordero

Desde los años noventa se interrogó sobre las actividades profesionales y empresariales; las relaciones familiares, los vínculos sociales, la pertenencia a fundaciones y asociaciones de naturaleza diversa, y también sobre la afinidad ideológica –aunque paulatinamente se va ignorado-.

Las rutas de investigación contribuyen a definir cómo es la clase política de un determinado país o región. El esquema es válido para determinar el perfil de la clase política y el funcionariado público. Los estudios de las elites políticas con esas rutas lograron establecer el tipo de sistema político, la calidad de la democracia, el grado de eficacia, la modernidad y eficiencia de sus administraciones, así como el nivel de profesionalización y la cultura política de sus cuadros directivos.

En esas conclusiones nos fue mal en México. Hay saldos negativos en materia democrática, nivel de profesionalización y un burocratismo mal entendido en los procesos internos de las administraciones; aunque en materia de cultura política se comenzaron los primeros pasos para las reformas legales sobre derechos sociales.

Las observaciones de los organismos internacionales fue la necesidad de una mayor profesionalización a los cuadros directivos y mejorar la normatividad –menos política y mejor meritocracia-. La respuesta ocurrió en 2003 con la Ley del Servicio Profesional de Carrera, que tuvo como fin el mejorar los procesos de selección del funcionariado y redefinir el perfil del servidor público.

Sin embargo, en los últimos años se han realizado estudios y mediciones en América Latina para determinar el avance y evolución de las administraciones públicas, sus políticas públicas y su sistema democrático. Los resultados han tenido un mismo resultado con variaciones mínimas (administraciones semi-profesionales, endeudadas, cuestionadas y sin legitimidad social). Agréguese que la sociedad no se identifica con sus administraciones, ni con su elite política, porque los resultados no han permitido una cohesión entre la sociedad y la elite política; esto es, no hay legitimidad en el ejercicio gubernamental, pues ya no es tan importante la legitimidad electoral.

El cuestionamiento es que las elites políticas que dirigen el Estado y la administración, sigue con un esquema de campaña y olvidan gobernar (buscan militantes y olvidan a los ciudadanos, ese el reto de las elites políticas administrar, pactar y gestionar la gobernabilidad sobre todo en sociedades con las características que México tiene.



