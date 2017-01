Reactivan la atención a la población en la presidencia Redacción

Agustín Llanas Juárez, secretario de Gobierno Municipal, informó de la normalización de actividades.

“Aunque algunos trabajadores sindicalizados no retornaran a sus actividades hasta el próximo lunes 16 de enero, se cuenta con el personal suficiente para poder brindar la atención a la gente”, aseguró.



El funcionario municipal afirmó que durante el periodo vacacional hubo guardias de personal para no desatender a las personas que solicitaran algún trámite.



Llanas Juárez informó que las actividades en el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral e la Familia (SMDIF), también se iniciaron de manera normal y brindando todos los servicios con los que se cuenta.



En otro tema, el secretario del Ayuntamiento de Mazapil destacó el éxito que hubo en la realización de eventos deportivos, inauguraciones de obras, así como las múltiples entregas de apoyos invernales planeados durante el período vacacional.



Finalmente, el funcionario municipal se mostró optimista por las obras proyectadas a realizarse durante este año 2017, al tiempo que manifestó sus mejores deseos para todos los pobladores del municipio en este año que recién comienza.



