Real Madrid cae ante el Celta en la Copa del Rey

Tras hilar 40 partidos invicto en todas las competencias, el equipo de Zinedine Zidane sufrió su segundo revés en tres días al caer el miércoles 2-1 ante Celta de Vigo en el partido de ida de su serie por los cuartos de final de la Copa del Rey.



Goles de Iago Aspas (64 minutos) y Johny (70) en jugadas de contragolpe sentenciaron el partido en el estadio Santiago Bernabéu, que el Madrid empató transitoriamente a los 69 con un tanto de Marcelo.



El Madrid perdió el domingo por el mismo marcador ante el Sevilla, que se le acercó a un punto en la cima de la tabla de la liga española.



"''No me ha sorprendido el partido del Celta, sabíamos que es un buen equipo que te puede hacer daño", comentó el técnico del Madrid, Zinedine Zidane. No estoy preocupado, pero es un mal momento. Sabemos que lo podemos superar y lo vamos a superar".



Alavés superó 2-0 al Alcorcón en el otro partido del miércoles. Barcelona visita el jueves a la Real Sociedad, y Atlético de Madrid recibe a Eibar, en las otras series por los cuartos de final.



Al Celta, que eliminó al Atlético en esta misma instancia en la pasada edición del torneo, le bastará empatar en el duelo de vuelta la próxima semana. Incluso una derrota 1-0 le alcanzaría en el estadio Balaídos.



Fue la quinta victoria seguida para el equipo dirigido por el entrenador argentino Eduardo Berizzo.



"En la vuelta nos van a obligar a un ejercicio mayúsculo", dijo Berizzo. "Lo que viene la próxima semana será más difícil que lo de hoy".



"Mis jugadores me han hecho creer que podemos ganarle a cualquiera", subrayó.



Aspas abrió el marcador tras una galopada de Theo Bongonda por la banda izquierda. Marcelo trató de despejar con un taconazo el centro de Bongonda, pero el balón quedó dentro del área y Aspas llegó para empujar el balón cerca del manchón de penal.



Marcelo lo empató transitoriamente apenas cinco minutos después. El brasileño definió con de primera con un toque de volea dentro del área tras un mal despeje de la defensa.



Pero el segundo de Celta cayó inmediatamente después: Aspas habilitó a Castro entre dos defensores y el defensor remató desde el borde del área ante el salida del arquero madridista Kiko Casilla.



