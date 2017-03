Real Madrid y Bayern se enfrentarán en cuartos de Champions AP

Por su parte, Atlético de Madrid jugará contra la gran sorpresa del torneo, Leicester, y Mónaco chocará con Borussia Dortmund, según determinó el sorteo realizado el viernes.



El técnico de Bayern, Carlo Ancelotti, se reencontrará con el conjunto español con el que conquistó la corona hace tres años. El Madrid sumó su 11er título la temporada pasada, cuando venció por segunda ocasión en tres temporadas al Atlético de Diego Simeone.



En tanto, la serie Barcelona-Juventus será una reedición de la final de 2015 que ganó el equipo de Lionel Messi.



Los partidos de ida se jugarán el 11 y 12 de abril, y los de vuelta el 18 y 19.



Ancelotti busca convertirse en el primer técnico que gana la Copa de Europa con tres clubes diferentes. Además del Madrid, la conquistó dos veces con el Milan.



"Somos maestro-alumno. Es una buena persona, estuve con él como segundo y sabemos lo que ha hecho aquí", comentó el timonel del Madrid, Zinedine Zidane, quien se desempeñó como asistente de Ancelotti en el club merengue. "Nos conocemos bien los dos y en un partido puede pasar de todo. Lo más importante no es el dibujo, sino la actitud y la admiración".



"Es un equipo muy fuerte que lo está haciendo bien. Va a ser un partido bonito para el mundo del fútbol y para los aficionados", agregó Zidane. "La eliminatoria está al 50%, siempre es así y más con este partido. Normalmente se dice que es mejor jugar la ida fuera pero no tengo preferencia. Sabemos que tenemos que ir allí a hacer gol y luego tenemos el partido de vuelta".



Barcelona, por su parte, ganó su quinto título europeo en 2015 al vencer 3-1 a la Juve en Berlín, la sexta final que ha perdido el conjunto italiano que tiene dos coronas.



"Será una eliminatoria apasionante, difícil y muy bonita. Nos enfrentaremos a un grandísimo equipo y con muy buenos jugadores. Nos exigirá hacer dos grandes partidos para estar en la siguiente ronda", afirmó el volante del Barcelona, Andrés Iniesta. "Con nuestras armas intentaremos que la balanza caiga de nuestra parte".



Ambos equipos, al igual que Bayern, tienen posibilidades de lograr tripletes esta temporada. Bayern y la Juve son líderes cómodos en sus ligas, mientras que el Barsa marcha segundo en España, y además siguen en pie en las etapas finales de sus respectivas copas domésticas.



"La Juve sigue una línea muy buena en los últimos años, tiene un grandísimo entrenador que está haciendo las cosas bien desde hace tiempo, es líder sólido en su liga y en la Champions están haciendo las cosas muy bien", agregó Inieseta.



Leicester, que disputa el torneo por primera vez, es el único equipo en el sorteo que nunca ha jugado una final de la Liga de Campeones. Sin embargo, sí se ha enfrentado antes con el Atlético. El club español eliminó al Leicester en primera ronda de la Copa UEFA en 1997.



Atlético intenta alcanzar su tercera final en las cuatro últimas temporadas, tras perder las dos anteriores frente al Madrid.



"En la eliminatoria anterior y en la fase de grupos se ha demostrado que es un equipo a tener en cuenta y la dificultad que vamos a tener es muy alta", advirtió el gerente del Atlético, Clemente Villaverde.



A su vez, el Mónaco se ha convertido en un equipo a temer tras comenzar como uno de los clubes peor clasificados en la fase de grupos el pasado agosto.



Ni el técnico del Mónaco, Leonardo Jardim, ni el del Dortmund, Thomas Tuchel, han guiado nunca a un equipo hasta semifinales de la Liga de Campeones.



La final del torneo se disputará el 3 de junio en Cardiff, Gales.



