Reales de Fresnillo, a punto de convertirse en asociación

A pesar de que hay condiciones con el forraje y el agua, a comparación de otros años anteriores, los ganaderos atraviesan problemas como el abigeato y las bajas en los costos de sus animales por lo que buscan acceder a apoyos.



Noel Pinedo Sánchez, secretario de la asociación, explicó que hay quienes dejaron esta actividad económica porque no encontraron condiciones para sostener sus producciones.



Dijo que alrededor de 100 ganaderos se acercaron a la directiva a fin de afiliarse y encontrar respaldo, pero no se han terminado los trámites para el registro de la asociación.



De acuerdo con el avance en el registro, ya se encuentran reconocidos como una asociación local ante la Federación, pero es necesario que actualicen actas y trámites ante notario público para terminar el proceso.



Pinedo Sánchez refirió que les tomó más tiempo de lo esperado, pues hacen los procesos con recursos de la mesa directiva que no tiene cuotas ni respaldo fi



