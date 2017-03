Realiza CDHEZ actividades de inclusión social Noé Marín

Janeth Jiménez, experta en accesibilidad, dijo que uno de los principales retos del país es ofrecer y rehabilitar los espacios públicos como parques, calles y hogares para que las personas con discapacidades puedan acceder a ellos de forma independiente.



Señaló que algunas ciudades como Guadalajara, Monterrey y Oaxaca tuvieron la intención de crear ciudades con diseños universales, sin embargo, aún no se tienen estrategias que atiendan todas las discapacidades.



Explicó que la accesibilidad no debe ser momentánea y no solo beneficia a los discapacitados, ya que también es eje central para una sociedad sostenible con los lineamientos de igualdad e inclusión que respaldan la leyes de México.



"Necesitamos homolgar los símbolos para que las personas con discapacidad puedan ir a Guadalajara, Monterrey y Oaxaca y a todo el mundo, sin tener problemas", dijo.



