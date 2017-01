Realiza Judit Guerrero recorrido en la pensión de camiones de limpia Noé Marín

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Foto: Cortesía



En su recorrido por la pensión de camiones del Departamento de Limpia, la alcaldesa de la capital reiteró su compromiso de dignificar las condiciones de las 140 personas que integran dicha plantilla e hizo un llamado a la unidad por un municipio limpio.



Guerrero López dijo que el objetivo de la visita fue reiterar su apoyo a los trabajadores del departamento Recolección y dialogar con ellos para mejorar las condiciones laborales y que esto se traduzca en una ciudad más limpia.



“También ellos son zacatecanos, también ellos y sus familias requieren apoyo y una ciudad limpia”, resaltó.



Agregó que este departamento es elemental para mantener la imagen de la capital y el patrimonio cultural del Centro Histórico; además de que su trabajo hace que las familias vivan en condiciones dignas.



“La limpia no solo nos ayuda en la imagen, sino en las cuestiones estructurales y que quienes habitan en este espacio vivan en condiciones de mayor dignidad y decoro”, puntualizó.



Añadió que el servicio de limpieza también ayuda a mantener la infraestructura de los edificios del Centro Histórico lo que se traduce en más turismo y un aumento en la derrama económica de la ciudad.



Asimismo la presidenta señaló que trabajará para cumplir con todos los retos estructurales del departamento ya que hacen falta más unidades, habilitar el taller mecánico con más refacciones, abrir comedor y aumentar los estímulos económicos de los trabajadores.



Aseguró que el ayuntamiento buscará el financiamiento de estas necesidades a través de programas federales y aportaciones del sector privado, ya que, aunque no será posible cubrirlas en su totalidad, el objetivo será hacer más eficiente el servicio de recolección.



La meta, subrayó, será obtener una decena de camiones durante su administración y, en las próximas semanas, se entregarán dos unidades nuevas de ocho toneladas y sistema de carga trasera para hacer frente al déficit de cobertura en algunas colonias.



“Espero que en menos de 15 días tengamos listos dos camiones de los más nuevos que ya traen un contenedor; esperemos por lo menos dejar 10 unidades más”, explicó.



Finalmente, Judit Guerrero dijo que se atenderán de inmediato algunos puntos como la creación de un comedor y sanitario dentro de las instalaciones, ya que es una forma de “asegurar que desarrollen su trabajo con mayor decoro”.



capitalimagen@gmail.com ZACATECAS.- Esta mañana Judit Guerrero López, presidenta del municipio de Zacatecas, realizó su primer recorrido como alcaldesa por las instalaciones de la pensión de camiones de limpieza del municipio donde escuchó las necesidades de los trabajadores.En su recorrido por la pensión de camiones del Departamento de Limpia, la alcaldesa de la capital reiteró su compromiso de dignificar las condiciones de las 140 personas que integran dicha plantilla e hizo un llamado a la unidad por un municipio limpio.Guerrero López dijo que el objetivo de la visita fue reiterar su apoyo a los trabajadores del departamento Recolección y dialogar con ellos para mejorar las condiciones laborales y que esto se traduzca en una ciudad más limpia.“También ellos son zacatecanos, también ellos y sus familias requieren apoyo y una ciudad limpia”, resaltó.Agregó que este departamento es elemental para mantener la imagen de la capital y el patrimonio cultural del Centro Histórico; además de que su trabajo hace que las familias vivan en condiciones dignas.“La limpia no solo nos ayuda en la imagen, sino en las cuestiones estructurales y que quienes habitan en este espacio vivan en condiciones de mayor dignidad y decoro”, puntualizó.Añadió que el servicio de limpieza también ayuda a mantener la infraestructura de los edificios del Centro Histórico lo que se traduce en más turismo y un aumento en la derrama económica de la ciudad.Asimismo la presidenta señaló que trabajará para cumplir con todos los retos estructurales del departamento ya que hacen falta más unidades, habilitar el taller mecánico con más refacciones, abrir comedor y aumentar los estímulos económicos de los trabajadores.Aseguró que el ayuntamiento buscará el financiamiento de estas necesidades a través de programas federales y aportaciones del sector privado, ya que, aunque no será posible cubrirlas en su totalidad, el objetivo será hacer más eficiente el servicio de recolección.La meta, subrayó, será obtener una decena de camiones durante su administración y, en las próximas semanas, se entregarán dos unidades nuevas de ocho toneladas y sistema de carga trasera para hacer frente al déficit de cobertura en algunas colonias.“Espero que en menos de 15 días tengamos listos dos camiones de los más nuevos que ya traen un contenedor; esperemos por lo menos dejar 10 unidades más”, explicó.Finalmente, Judit Guerrero dijo que se atenderán de inmediato algunos puntos como la creación de un comedor y sanitario dentro de las instalaciones, ya que es una forma de “asegurar que desarrollen su trabajo con mayor decoro”. Agregar a favoritos judit guerrero

ayuntamiento de zacatecas

camiones

trabajadores