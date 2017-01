Realiza Tello visita de trabajo por Forth Worth Redacción

En reunión de trabajo, Tello exernó su interés por que la fuerza élite de la Policía Estatal Preventiva (PEP) sea capacitada por personal del Departamento de Policía de ese condado.



Expresó ya realiza acciones que están enfocadas a la prevención del delito y la participación ciudadana; así como a la búsqueda de la profesionalización de las corporaciones policiacas de Zacatecas.



Dentro de la cooperación que ya existe entre la policía de Fort Worth y el gobierno mexicano, el propósito inicial sería, señaló el gobernador, obtener herramientas en temas educativos y estrategias laborales. Además, los efectivos de la PEP podrían aprender procedimientos de patrullaje en bicicleta y a pie, uso de armas inteligentes, unidades especiales, vigilancia vecinal, enlaces comunitarios, medios y redes sociales, investigaciones, manejo táctico y defensivo, entre otros temas.



También habló con la alcaldesa acerca de la importancia de entablar relaciones comerciales para detonar el desarrollo económico de la ganadería, los minerales, el chile y el frijol; por lo que le solicitó a la alcaldesa aprovechar la comunicación terrestre entre ambos territorios y tomar en cuenta que en esta ciudad radican muchas personas de origen zacatecano.



Price dijo estar interesada en estrechar lazos y relaciones comerciales con Zacatecas y pidió al gobernador encontrar la manera de comenzar a trabajar de manera conjunta durante los próximos meses.



Junto con Tello Cristerna viajaron: la presidenta del DIF Estatal, Cristina Rodríguez; los secretarios del Campo y del Zacatecano Migrante, Adolfo Bonilla Gómez y José Juan Estrada Hernández, y el Procurador de Justicia, Francisco Murillo Ruiseco.



Encabeza cabalgata

Acompañado por la Banda Sinfónica del Estado y decenas de migrantes y paisanos, el mandatario formó parte del contingente que encabezó la tradicional cabalgata de apertura del Stock Show Rodeo, el evento ganadero y agrícola más grande a nivel internacional.



