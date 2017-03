Realizan conferencia sobre salud sexual y reproductiva para mujeres con discapacidad Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:

(Cortesía)



(Cortesía) Imagen previa Ver en tamaño completo Cerrar Siguiente imagen Imagen de







La Secretaría de las Mujeres (Semujer), en coordinación con la Subsecretaría para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, invitó a María del Pilar Cruz Pérez, académica y especialista en el tema, a dar una conferencia para las zacatecanas en la Casa Municipal de Cultura.



Al respecto, Adriana Rivero Garza, secretaria de las Mujeres, informó que en México, las mujeres con discapacidad viven doble discriminación, tanto en el ámbito social como institucional.



Es necesario y urgente que realicemos trabajos coordinados e interinstitucionales para desarrollar programas y políticas públicas específicas para niñas y mujeres con discapacidad, agregó.



Lo anterior, para difundir sus derechos humanos, desarrollar y potenciar sus capacidades y que accedan, de manera igualitaria, a todos los servicios de salud, de educación, de desarrollo social, a la justicia, al trabajo y al ejercicio pleno de sus derechos sexuales y reproductivos.



La funcionaria refirió que en México, una de cada dos mujeres con discapacidad es víctima de violencia en el hogar, perpetrada, en el 45 por ciento de los casos, por familiares y 22 por ciento por parejas y cuidadores. De ahí la importancia de profesionalizar y sensibilizar al funcionariado y autoridades para garantizar una sociedad incluyente, que no violente sus derechos humanos.



"Hablemos de igualdad e inclusión en materia de salud sexual y reproductiva. Es un asunto de derechos humanos y es nuestra obligación", enfatizó Rivero Garza, quien expresó que la identidad sexual de las mujeres con discapacidad está ligada a estereotipos de género: como si el ejercicio de la sexualidad y la discapacidad no fueran compatibles.



En ese sentido, invitó a reflexionar sobre los diversos obstáculos que enfrentan las mujeres con discapacidad para ejercer de manera plena su sexualidad; incluso a que se les reconozca como seres sexuados, ya que ello tiene que ver con la dignidad y con el derecho a la identidad sexual.



Por su parte, María de Lourdes Rodarte Díaz, subsecretaria para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, dio la bienvenida y agradeció a la Semujer por visibilizar a las mujeres con discapacidad.



Rodarte Díaz expresó que la sexualidad de las mujeres con discapacidad es un tema necesario y urgente. Además, manifestó que ésta es la primera de muchas acciones para cambiar la cultura y hacer de Zacatecas un estado incluyente.



A lo largo de su exposición, María del Pilar Cruz habló sobre los estereotipos, falta de información y sobreprotección que vulneran los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad.



Para finalizar, Pilar Cruz añadió que la falta de información sobre el ejercicio responsable de su sexualidad pone en riesgo la salud sexual de las mujeres con esta condición, ya que son vistas como asexuados o niñas eternas, sin visibilizar que pueden entablar relaciones erótico-afectivas, según informó un comunicado.



redaccion@imagenzac.com.mx ZACATECAS.- Con el objetivo de visibilizar a las mujeres con discapacidad y promover sus derechos humanos y reproductivos, fue realizada la conferencia Salud sexual y reproductiva para mujeres con discapacidad, en el marco de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.La Secretaría de las Mujeres (Semujer), en coordinación con la Subsecretaría para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, invitó a María del Pilar Cruz Pérez, académica y especialista en el tema, a dar una conferencia para las zacatecanas en la Casa Municipal de Cultura.Al respecto, Adriana Rivero Garza, secretaria de las Mujeres, informó que en México, las mujeres con discapacidad viven doble discriminación, tanto en el ámbito social como institucional.Es necesario y urgente que realicemos trabajos coordinados e interinstitucionales para desarrollar programas y políticas públicas específicas para niñas y mujeres con discapacidad, agregó.Lo anterior, para difundir sus derechos humanos, desarrollar y potenciar sus capacidades y que accedan, de manera igualitaria, a todos los servicios de salud, de educación, de desarrollo social, a la justicia, al trabajo y al ejercicio pleno de sus derechos sexuales y reproductivos.La funcionaria refirió que en México, una de cada dos mujeres con discapacidad es víctima de violencia en el hogar, perpetrada, en el 45 por ciento de los casos, por familiares y 22 por ciento por parejas y cuidadores. De ahí la importancia de profesionalizar y sensibilizar al funcionariado y autoridades para garantizar una sociedad incluyente, que no violente sus derechos humanos."Hablemos de igualdad e inclusión en materia de salud sexual y reproductiva. Es un asunto de derechos humanos y es nuestra obligación", enfatizó Rivero Garza, quien expresó que la identidad sexual de las mujeres con discapacidad está ligada a estereotipos de género: como si el ejercicio de la sexualidad y la discapacidad no fueran compatibles.En ese sentido, invitó a reflexionar sobre los diversos obstáculos que enfrentan las mujeres con discapacidad para ejercer de manera plena su sexualidad; incluso a que se les reconozca como seres sexuados, ya que ello tiene que ver con la dignidad y con el derecho a la identidad sexual.Por su parte, María de Lourdes Rodarte Díaz, subsecretaria para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, dio la bienvenida y agradeció a la Semujer por visibilizar a las mujeres con discapacidad.Rodarte Díaz expresó que la sexualidad de las mujeres con discapacidad es un tema necesario y urgente. Además, manifestó que ésta es la primera de muchas acciones para cambiar la cultura y hacer de Zacatecas un estado incluyente.A lo largo de su exposición, María del Pilar Cruz habló sobre los estereotipos, falta de información y sobreprotección que vulneran los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad.Para finalizar, Pilar Cruz añadió que la falta de información sobre el ejercicio responsable de su sexualidad pone en riesgo la salud sexual de las mujeres con esta condición, ya que son vistas como asexuados o niñas eternas, sin visibilizar que pueden entablar relaciones erótico-afectivas, según informó un comunicado. Agregar a favoritos salud secual

conferencias

salud reproductiva

mujeres