Realizan control de Olimpiada Estatal de Tiro con Arco Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (Cortesía) Olimpiada Estatal de Tiro con Arco Zacatecas 2017, cuyos resultados oficiales serán dados a conocer en fecha próxima.



En virtud de que la juez oficial de competencia Liz del Carmen Pérez Ortiz de Nuevo León, evaluará cada hoja de anotación y reportará a la Federación Mexicana de Tiro con Arco, AC., los resultados registrados, éstos se harán saber de inmediato al Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas a cargo de Adolfo Márquez Vera.



Extraoficialmente, la clasificación general del certamen que otorga pasaportes a Olimpiada Regional Zacatecas 2017, conforme lo estipula el Anexo Técnico de Tiro con Arco, el primer lugar correspondió a Heriberto Herrera Lara con puntuaciones de 309.



La segunda plaza correspondió a Luis Contreras Torres con 307 y 305, mientras que con 303 y 277 la tercera posición, insisto, de la clasificación general, incluyendo todas las categorías y ramas, fue para Francisco Durán Suárez.



Emiliano de Lira Carranza alcanzó el cuarto peldaño con puntuaciones en recurvo y compuesto de 275 y 236, por 264 y 244 de Fuensanta Lizbeth Mena Zamora, 243 y 244 de Adriana Alejandra Morquecho Madrid que se instaló en la sexta posición general.



Iker Arnoldo Grajeda Campaña puntualizó 214 y 204 para situarse en el séptimo escalón de la clasificación general, seguido respectivamente por Erick Rivera con 196 y 199, Jonathan Durán Adame con 175 y 181.



Luis Gilberto Quezada Durán, abandonó la competencia con el argumento de no estar confiado plenamente, a causa de que su entrenador Jesús Delgado, no asistió a la justa olímpica estatal que tuvo verificativo en el Parque Deportivo Zacatecas.



Mientras la juez oficial de competencia de Olimpiada Estatal de Tiro con Arco Zacatecas 2017, entrega resultados oficiales por categoría y rama, tanto a Federación Mexicana como a Incufidez, todos los participantes deben continuar con su proceso de preparación física, técnica, táctica y psicológica, a fin de alcanzar el óptimo nivel en la siguiente ronda eliminatoria.



Jeroham Martínez García, jefe del departamento de deporte selectivo y profesional de Incufidez, manifestó que se otorgan 3 boletos en cada categoría y rama para Olimpiada Regional Zacatecas 2017.



Las categorías 2004-2005 (12-13 años de edad, 2002-2003 (14-15) y 2000-2001 (16-17), tuvieron representación en el control de Olimpiada Estatal Zacatecas 2017, en donde sobresalieron las figuras femeniles de Fuensanta Lizbeth Mena Zamora y Adriana Alejandra Morquecho Madrid.



Al final de la competencia y con el afán de estimular a la niñez a ser partícipes de dicha disciplina deportiva que requiere de control físico y mental, la juez Liz del Carmen Pérez Ortiz y Jeroham Martínez García, hicieron entrega de medalla de oro y plata para los dos pequeñines participantes.







redaccion@imagenzac.com.mx ZACATECAS.- Un total de 14 flechadores de distintas categorías y ramas, participaron en el control de, cuyos resultados oficiales serán dados a conocer en fecha próxima.En virtud de que la juez oficial de competencia Liz del Carmen Pérez Ortiz de Nuevo León, evaluará cada hoja de anotación y reportará a la Federación Mexicana de Tiro con Arco, AC., los resultados registrados, éstos se harán saber de inmediato al Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas a cargo de Adolfo Márquez Vera.Extraoficialmente, la clasificación general del certamen que otorga pasaportes a Olimpiada Regional Zacatecas 2017, conforme lo estipula el Anexo Técnico de Tiro con Arco, el primer lugar correspondió a Heriberto Herrera Lara con puntuaciones de 309.La segunda plaza correspondió a Luis Contreras Torres con 307 y 305, mientras que con 303 y 277 la tercera posición, insisto, de la clasificación general, incluyendo todas las categorías y ramas, fue para Francisco Durán Suárez.Emiliano de Lira Carranza alcanzó el cuarto peldaño con puntuaciones en recurvo y compuesto de 275 y 236, por 264 y 244 de Fuensanta Lizbeth Mena Zamora, 243 y 244 de Adriana Alejandra Morquecho Madrid que se instaló en la sexta posición general.Iker Arnoldo Grajeda Campaña puntualizó 214 y 204 para situarse en el séptimo escalón de la clasificación general, seguido respectivamente por Erick Rivera con 196 y 199, Jonathan Durán Adame con 175 y 181.Luis Gilberto Quezada Durán, abandonó la competencia con el argumento de no estar confiado plenamente, a causa de que su entrenador Jesús Delgado, no asistió a la justa olímpica estatal que tuvo verificativo en el Parque Deportivo Zacatecas.Mientras la juez oficial de competencia de Olimpiada Estatal de Tiro con Arco Zacatecas 2017, entrega resultados oficiales por categoría y rama, tanto a Federación Mexicana como a Incufidez, todos los participantes deben continuar con su proceso de preparación física, técnica, táctica y psicológica, a fin de alcanzar el óptimo nivel en la siguiente ronda eliminatoria.Jeroham Martínez García, jefe del departamento de deporte selectivo y profesional de Incufidez, manifestó que se otorgan 3 boletos en cada categoría y rama para Olimpiada Regional Zacatecas 2017.Las categorías 2004-2005 (12-13 años de edad, 2002-2003 (14-15) y 2000-2001 (16-17), tuvieron representación en el control de Olimpiada Estatal Zacatecas 2017, en donde sobresalieron las figuras femeniles de Fuensanta Lizbeth Mena Zamora y Adriana Alejandra Morquecho Madrid.Al final de la competencia y con el afán de estimular a la niñez a ser partícipes de dicha disciplina deportiva que requiere de control físico y mental, la juez Liz del Carmen Pérez Ortiz y Jeroham Martínez García, hicieron entrega de medalla de oro y plata para los dos pequeñines participantes. Agregar a favoritos deportes

incufidez

zacatecas

tiro con arco