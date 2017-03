Realizan el Nordic Mining Day2017 en Zacatecas Redacción

Ante los empresarios, el funcionario afirmó que no hallarán en el planeta subsuelo con tal riqueza mineral como el de Zacatecas y agregó que el estado es amigo de las inversiones, por que el interés es caminar juntos por el desarrollo estatal, de nuestra gente y de toda actividad económica responsable que represente crecimiento económico, educativo y social.



La Cámara Nórdica de Comercio en México está conformada por empresas de Dinamarca, Finlandia, Suecia, Islandia y Noruega, y sus inversiones representan cerca de 30 mil millones de dólares en el país.



Empresas como Jorgensen, Metso, Atlas Copco, ABB, Sandvik, Danfoss, Outotec y FLSmidith, forman parte de esa organización y algunas de éstas tienen presencia en Zacatecas.



Bárcena Pous destacó que la minería en la entidad contribuye con casi 30 por ciento del Producto Interno Bruto y se convierte en una de las actividades más importantes; asimismo, el talento del estado representa una gran oportunidad para formar vínculos educativos con estos países.



Por su parte, la Embajadora de Suecia en México, Annika Thunborg, reveló la importancia de la minería en su país, "la industria minera de Suecia es fundamental para el crecimiento económico y la creación de empleos, ya que las minas están situadas en el norte donde hay menor densidad poblacional", dijo.

Reiteró: "somos pioneros en el proceso de minerales con un uso eficiente de los recursos, en particular la eficiencia energética, la reutilización de desperdicios minerales que reducen el impacto ambiental y fortalecen los resultados económicos".

Para Helen Berglund, presidenta de la Cámara Nórdica de Comercio en México, en la industria minera existe mucha innovación y desarrollo, por lo que las compañías deben ser más eficientes y competitivas y mantener un lugar importante en las economías.

"La industria ha cambiado mucho estos años, hubo muchos desarrollos y cambios; por ejemplo en la organización de los negocios, en la tecnología, en los procesos y métodos y también en la responsabilidad corporativa-social y en la seguridad de los empleados", apuntó Berglund. "Hoy será una día muy importante, porque tendremos la oportunidad de intercambiar ideas, conocimientos, experiencias y buenas prácticas, y espero que también sea una buena oportunidad de fortalecer enlaces entre países nórdicos y México", finalizó.

El Nordic Mining Day 2017 convocó a empresarios nacionales, extranjeros, autoridades locales y federales, integrantes del Clúster Minero de Zacatecas (Clusmin), académicos y representantes de empresas mineras, según informó un comunicado.



