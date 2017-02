Realizan Feria de la Salud del Hombre Redacción

Mencionó que esta feria es parte de la campaña nacional emprendida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) “Febrero, Mes de la Salud del Hombre”.



Ante funcionarios de la Delegación del ISSSTE en Zacatecas, de los secretarios general y académico, Rubén Ibarra Reyes y Alejandro Aguilera Galaviz, respectivamente, así como de coordinadores de área, directores, docentes y trabajadores de la institución que estaban presente en el patio central de la Rectoría, el mandatario universitario coincidió en que no hay una política y cultura de atención a la salud del hombre.

Resaltó que aunque esta campaña impulsada por el ISSSTE está por concluir, el Área de Ciencias de la Salud está implementando una serie de acciones encaminadas también al bienestar del hombre.

Indicó que estos eventos que hermanan a ambas instituciones donde hay una sinergia y complemento, han servido para atenuar algunas situaciones y generar otras en beneficio de los derechohabientes.



Por su parte el delegado Estatal del ISSSTE, Humberto Javier Romero Gudiño, externó que esta campaña que es innovadora nunca se había realizado, por lo que afirmó que era necesario difundirla, además de que viene a complementar todos los programas anuales de salud.



Comentó que se había atendido la salud del infante, del niño, de mujeres y de personas de la tercera edad, “era justo no sólo por una cuestión de equidad de género, sino por una circunstancia de vida” el implementar una campaña para el hombre.



El delegado del ISSSTE en Zacatecas, explicó que todo el personal de salud que está acompañando esta campaña tanto a nivel federal como estatal, así como el Seguro Social, está consciente de que los hombres tienen que acudir periódicamente al médico.



Aseguró que en el estado hay una política estatal bien conformada y atendida que ha alcanzado las máximas calificaciones en todo el país –según datos del INEGI- por tal motivo –dijo-, el ISSSTE honra esto con esta campaña.



Al hacer uso de la voz el subdelegado médico del ISSSTE, José Antonio Luna Roldan, enfatizó que hay una tendencia por parte del hombre a no acudir a revisión médica, esto por falta de tiempo. Consideró un “tino” del director general, el establecer un programa único y exclusivamente para los hombres, ya que en términos generales viven menos que las mujeres.



Aseveró que hay un repunte en el estado de enfermedades como cáncer de próstata y enfermedades cerebro-vasculares, en las clínicas se reciben hombres de menos de 40 años con padecimientos como hemorragias cerebrales o infartos agudos al miocardio, cuando antiguamente estas enfermedades eran típicas en edades arriba de los 50 años.



Posterior a la inauguración, personal médico del ISSSTE les realizó al rector Antonio Guzmán Fernández y al secretario general, Rubén Ibarra Reyes, las pruebas de glucosa, hipertensión, próstata y VIH así como a todos los presentes.



