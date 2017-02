Realizan paro de labores en Ciencias de la Tierra UAZ Karla Padilla

Rubén del Pozo, docente de la unidad, expresó que se tiene contemplado un paro de hasta 72 horas en caso que la directora de la unidad académica Patricia de Lira, o las autoridades universitarias, no resuelvan su petición que según dijo, afecta en igual medida a los maestros y los estudiantes. "La idea es motivar que la directora entregue el proyecto de cargas de trabajo de los profesores de base y que apartir de ello se identifique la materia laboral disponible para los de tiempo determinado y suplentes", dijo.

La planilla actual contempla 22 maestros, por lo que hacen falta al menos 20 más para atender los planes académicos de 15 grupos. Mencionó que "a dos semanas de haber iniciado formalmente el semestre el 50 por ciento de los alumnos no tienen maestros. Es una doble afectación porque ellos están perdiendo su tiempo y sus clases y nosotros no tenemos trabajo".

Dicho plan debía entregarse al Comité Delegacional desde el semestre pasado según el contrato colectivo de trabajo de la UAZ-SPAUAZ. "Una de las causales de huelga es que se entreguen las cargas de trabajo para el semestre agosto-diciembre y nisiquiera se nos han entregado las de enero-junio".



Según el docente, la directora argumentó que el rector de la Universidad, Antonio Guzmán, no había dado su aprobación sobre la asignación de grupos, actividades y cargas de trabajo, por lo que "amparó su responsabilidad en ello".



Alumnos de la Unidad se dijeron conscientes de la problemática por lo que brindarán su respaldo a las decisiones tomadas por el personal académico y se manifestarán de manera conjunta para estabilizar la situación de ambas partes.



ciencias de la tierra

paro de labores

docentes

estudiantes