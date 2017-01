Realizarán diagnóstico a rastro municipal para dar mejor servicio Redacción

Lo anterior, durante una reunión con los trabajadores del rastro, en la que dieron a conocer las necesidades que tiene el lugar.



Al respecto, Flores Mendoza, refirió mediante un comunicado que se priorizará el uso de los recursos económicos, para cubrir los requerimientos del inmueble, con la finalidad de que éste siga cumpliendo con las normas de higiene y salubridad correspondientes.



Destacó que: ​“como gobierno, asumimos la responsabilidad para que el lugar cuente con las herramientas de trabajo necesarias y que el servicio sea eficiente; solicitando el compromiso de que el centro de trabajo se conserve en condiciones adecuadas”. Especificó que el diagnóstico a realizar debe ser puntual para conocer uno a uno los elementos que hacen falta y solventarlos, y así también cumplir en tiempo y forma con el decreto gubernamental nacional de observancia obligada, respecto al arete de ganado que entrará en vigor este año.



Señaló que como gobierno municipal no se tiene el fin de lucrar, sino el fin de servir: “el rastro no es un negocio, es un servicio que tenemos que dar a la ciudadanía y como tal lo tenemos que dar con calidad”, por lo que mencionó que en lo inmediato se adquirirán las herramientas requeridas.



Recalcó que el nuevo mecanismo de control administrativo contempla otorgar libertad y autonomía al rastro para que se puedan administrar los ingresos y solventar las necesidades que vayan surgiendo.



Agregó que es necesario tener un registro de los inventarios de venta del ganado, sacrificio; de traslado a otro municipio o a otro estado y revisar el decreto gubernamental de orden federal para estar preparados y dar el mejor servicio.



