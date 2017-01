Reanudarán las clases el lunes en los 40 planteles del Cobaez Redacción

Compartir: Liga Compartir: Los más de 17 mil 400 estudiantes volverán a clases el lunes. (Cortesía) el 23 de enero se reanudarán las clases en los 40 planteles del subsistema y, con ello, retornarán a las aulas 17 mil 400 estudiantes.



Mediante un comunicado se convocó a la comunidad bachiller, −docentes, estudiantes, personal administrativo y de apoyo−, a reavivar las actividades que se han realizado en el último año para incrementar el logro educativo del alumnado.



Al seno del Consejo Consultivo, se acordó con los directores de los 40 planteles hacer un análisis sobre las acciones necesarias para que los jóvenes de este subsistema no se vean afectados en su proceso de enseñanza aprendizaje.



Durante la presente semana, los directivos y docentes trabajaron en sedes alternas para conformar el Plan de Mejora de la Prueba Planea; el Colegio no sufrirá afectación porque el ciclo escolar se había iniciado con una semana de antelación este mes de enero.



A los padres de familia de los más de 17 mil estudiantes del Colegio de Bachilleres, se les reiteró que se privilegiará la oferta educativa y exhortó a que mantengan la confianza y credibilidad que han brindado a este proyecto educativo que representa el Colegio de Bachilleres.



Ante la inquietud manifestada por padres y madres de familia de las y los estudiantes del Cobaez, respecto de replantear la continuidad de este subsistema, debido al contexto financiero por el que atraviesa, la Dirección General hizo un exhorto a confiar en el proyecto educativo de esta institución.



Reiteró la afirmación del gobernador Alejandro Tello, quien negó que se tenga la intención de desaparecer el subsistema, y mucho menos dejar sin clase a los miles de estudiantes zacatecanos que éste atiende.



Al acordar trabajar para darle, entre todos, viabilidad a la institución, recordaron las palabras del mandatario estatal, quien acentuó que de la mano con la sociedad zacatecana se deben buscar soluciones responsables.



​Finalmente, se reiteró que no se cerrarán planteles y los jóvenes continuarán con un espacio en donde estudiar.



