Recauda la capital $100 mil más que en el 2016 en impuesto predial 

Judit Guerrero López, reitera la invitación a los contribuyentes para que acudan a cumplir con el pago del Impuesto Predial, recordando que este mes de enero, se ofrece un 25% de descuento.



José de Jesús Salinas de Ávila, secretario de Finanzas y Tesorería, informó que a pocos días de que concluya enero, la recaudación por concepto de este impuesto es de 100 mil pesos más en comparación del año pasado.



A la fecha, informó, las oficinas recaudadoras han registrado un ingreso aproximado de 8 millones 675 mil pesos, lo que es bueno para el Municipio, pues con ello se garantiza a la sociedad la cobertura de los servicios básicos, como alumbrado, seguridad y recolección de residuos sólidos.



De ahí la importancia de que los ciudadanos de la capital aprovechen este 25% que se ofrece por pronto pago, que incluso es de 5% de descuento más, en comparación del 2016.



No obstante, dijo que durante febrero y marzo, todavía se ofrecerán descuentos de 15 y 10%, respectivamente, en apoyo a la economía familiar. “Si no contribuimos con el pago de impuestos, no podríamos atender los servicios de alumbrado, seguridad y de camiones recolectores”, expresó el funcionario al exhortarlos a pasar a las cajas ubicadas en el nuevo edificio de la Presidencia, con un horario de las 8 a las 17 horas, además de la especial para las personas mayores y con discapacidad. Además, también están disponibles las ubicadas en mercado González Ortega, en las oficinas de Panteones y en el Rastro Municipal con el mismo horario, y con servicio continuo las 24 horas, en la Dirección de Seguridad Pública.



Por otro lado, informó el funcionario que esta misma semana deberá estar lista la propuesta de Presupuesto de Egresos, ya que el Ayuntamiento tiene un plazo al 31 de enero para presentarlo.



De esta manera, a partir del 1 de febrero la administración comenzará la movilidad financiera, que por ley, hasta ahora está detenida.



