Recaudan $17 millones del predial, un tercio de la meta Noé Marín

Jesús Armando Ornelas, tesorero municipal de Guadalupe, explicó que este monto representa el 32% de los 56 millones de pesos que se pretenden recaudar en el 2017, aunque la cartera vencida es por cerca de 80 millones de pesos.



El funcionario dijo que buscan disminuir el porcentaje de morosos un 10% y que mínimo el 70% de los contribuyentes paguen el impuesto.



“El presidente dio indicaciones de realizar grandes esfuerzo para obtener más recaudación, se sacó el programa Autocorrígete y se dieron los descuentos”, dijo.



Explicó que los buenos resultados en la recaudación se debieron a los programas que aplicó el ayuntamiento para impulsar la aportación de las personas, ya que se ofrecieron descuentos del 30% para el mes de enero.



Además, calificó como “histórico” el monto recaudado y aseguró que “el municipio está en condiciones de superar el 60% que se tenía como meta en años anteriores e incluso, el 70% que tenemos en este año”.

Ornelas mencionó que, aunque aún no se puede tener una lista definitiva de las colonias más morosas, las que registraron menos del 20% del pago fueron Villas de Guadalupe, Las Quintas, la Comarca y Tierra y Libertad.



Añadió que las colonias donde pagaron hasta el 40% de sus contribuyentes fueron Guadalupe Moderno, La Cañada, los Ángeles y Geranios; en el caso de Bernárdez, solo 25% de los habitantes han cumplido, es decir, un 5% más que las zonas más morosas.



Asimismo, el tesorero dijo que buscarán disminuir el 25% de la cartera vencida de los contribuyentes, ya que se espera una recaudación de 20 millones de pesos de los 80 que actualmente se adeudan por este concepto. “Tenemos un rezago de 80 millones de pesos de la cartera vencida y nuestra meta es reducirla un 25%”, expresó.



Jesús Ornelas recordó que las personas tendrán hasta el último día de marzo para liquidar el impuesto y obtener los descuentos, ya que, a partir del primer de abril, “se entiende que no cumplieron con la obligación y tendrán que pagar otro monto”.



