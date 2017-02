Rechacé soborno de las mineras: Tello Redacción

El gobernador consideró que es reprobable que las mineras hayan puesto en contra a sus trabajadores contra la aplicación del impuesto e insistió en que este busca beneficiar a Zacatecas.



“Si yo tuviera intereses les hubiera recibido millones de dólares y arreglaba”, mencionó Tello Cristerna, durante una entrevista radiofónica.



Reprobó que no es la manera poner a delinquir a los trabajadores en las protestas e insistió en que cada entidad, “ante la despetrolización de los presupuestos”, están buscando sus herramientas.



“A mí trataron de manipular esta situación en el caso de los mineros, que les estaba golpeando a sus participaciones de las utilidades. Saqué un decreto gubernativo donde precisamente salvaguardo esa situación. ¿Qué sigue mañana? Lo sé perfectamente: me van a cerrar una mina y van a decir ‘este hombre es el que está matando a Zacatecas con el empleo’ ”.



Por la tarde, se tuvo una reunión privada entre la Secretaría General de Gobierno y representantes mineros, incluyendo el líder sindical Carlos Pavón. Y en una semana, estaría programada una reunión con más sectores empresariales, el gobernador y autoridades de la SHCP.



En otro tema, el gobernador recordó que se fortalecen las policías, pero no solamente el número, sino que sea confiable.



Sobre el desempeño de su gabinete, comentó que ya arrancó la medición de resultados y advirtió que estos meses van a ser fundamentales. “Sí estoy contento, pero no ajeno a la realidad”, expresó.



Sobre el tema del Cobaez, que enfrenta una difícil situación financiera, dijo que no está en contra del colegio y aclaró que el tema que ha tocado es la viabilidad de la condición del subsistema.



“Le mando un mensaje a todos los profesores, en mí tienen un aliado, todo lo que están trabajando hoy es por su familia, es por su sustento, que se den cuenta que no tienen ninguna jubilación asegurada”, dijo el gobernador.



Aclaró que nunca habló de desaparecer al colegio, sino de darle viabilidad, “pero con ellos en la mesa”.



