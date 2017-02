Rechazan ediles pagar a los proveedores Marcela Espino

Este domingo se llevó a cabo una sesión de la comisión a fin de que el tema se presentara en el pleno del cabildo.



La propuesta que realizó la directora de Finanzas y Tesorería, Gabriela Valdés Rodríguez fue destinar 8 millones 613 mil 93 pesos del presupuesto del Fondo 4, para el pago de obligaciones financieras.



Previamente, este viernes se realizó una reunión de trabajo con los integrantes de la comisión en donde se expuso el proceso para la aprobación de los recursos.



Pese a que se esperaba que el tema se aprobara para dar paso al pago a proveedores de quienes se habían revisado los expedientes, los regidores Raúl Ulloa Guzmán, idependiente y Julio Tomás García de León, del Panal y Rubén Méndez, se pronunciaron en contra del punto.



El pago a proveedores quedó pendiente por los servicios que brindaron a la administración anterior, en la mayoría de los casos y forma parte del proceso de entrega recepción que se vivió con reservas.



La síndico Amelia del Rocío Carrillo Flores expuso que el grupo de proveedores que se contempló para dichos pagos no tiene inconvenientes porque cumplieron con requisitos como la entrega de facturas y la prestación real del servicio para la administración.



Recordó que al inicio de la administración, se determinó verificar la situación de cada proveedor que reclamaba algún pago derivado de que no recibieron expedientes completos ni se registraron como pasivos todas las deudas que algunos particulares refirieron.



