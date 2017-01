Rechazan obras por malos acabados Marcela Espino

El contralor Alejandro González Cosío expresó que hace énfasis con los directores del gobierno local para que presenten proyectos bien hechos y funcionales desde un inicio, pues la falta de planeación tiene como consecuencia que la obra pública no sea de calidad.



Explicó que en el caso de las calles, se trata de proyectos que se ejecutaron en la administración anterior, pero no se han validado en la actualidad por los señalamientos que se emitieron en la Contraloría.



En ambas calles se lleva a cabo la reposición de cuadros de concreto en los que se encontraron daños y fisuras derivado de la calidad del material que se utilizó.



“Creo que lo insistimos lo suficiente, el gobierno del municipio no está para hacer obras de mala calidad, éstas se pagan y se pagan bien. Entiendo que en el proceso del cambio de la administración y así se demostró en la entrega-recepción, hubo conflictos por problemas en la liberación de pagos a los contratistas, pero están obligados a hacer obras de calidad”, afirmó el funcionario.



Las reposiciones se realizan por parte de los contratistas y se espera que terminen en un par de días para hacer la entrega a las autoridades, aunque ambas calles ya están abiertas.



González Cosío dijo que hay otras observaciones como la ejecución de las redes secundarias que trabaja la Secretaría de Infraestructura; sin embargo, éstas se encuentran bajo supervisión del Siapasf, que es autónomo.



Inidcó que hay casos muy evidentes como la calle Alameda en donde se repuso el concreto en la línea donde se abrió, pero el material se quebró a los pocos días.



