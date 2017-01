Recibe apoyo familia de escasos recursos Rocío Ramírez

Imagen acompañó al regidor y pudo constatar el grave grado de pobreza en el que viven los pequeños.



La madre de estos niños se llama Herlinda y es ciega, condición que ha impedido que desarrollen su actividad educativa pues no asisten a la escuela.



Ella no se encontraba en el domicilio al momento de la visita del regidor.



En total, son ocho hermanos: Efrén, Gloria, Rómulo, Trino, Diego, José, Margarita y Karla. En la visita solo pudimos ver a cuatro de ellos.



Esta vivienda, aunque está construida con ladrillo, carece de enjarres y las ventanas no tienen vidrios.

Tampoco tienen cocina; preparan sus alimentos en un rincón donde está una chimenea que les sirve de estufa.



Ahí los propios niños cocinan su comida como pueden pues, según el testimonio del regidor Carrillo, en otra ocasión en que los visitó, los niños estaban cociendo frijoles.



El lugar tiene un baño, pero no tiene puerta; los miembros de esta familia duermen en colchones, muy deteriorados; uno, se encuentra llanamente en el piso y otro en una base de madera.



Carlos Antonio Carrillo Gómez dijo que esta es la primera vez que la familia recibe algún tipo de apoyo.



Aseguró que trabajará para dignificar este hogar que se ve desfavorecido y se comprometió a comprar los vidrios que requieren las ventanas y verificar que el Sistema Municipal DIF los apoye con la entrega de despensas.



Cabe señalar que este caso es solo uno de tantos que hay en el municipio, pues de acuerdo a las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el número de personas en pobreza extrema que vivían en el municipio en 2010 era de mil 494 y para 2015 aumentó hasta mil 743 personas en dicha situación.



