Recibirán $533 millones por recaudación

Marcela Espino

Espera en próximos días inicie la recepción del cobro de licencias de alcoholes, de comercios y otros servicios registrados ante el municipio.



De igual manera, convocará a la Comisión de Hacienda para que comience el análisis del presupuesto 2017.



El alcalde insistió que se apostará a la planeación de obras y acciones de su administración para no repetir errores de años pasados.



Haro de la Torre dijo que este mes se definirá el presupuesto de egresos del municipio y que advirtió a los directores que no tomarán en cuenta proyectos que no estén dentro del Plan Operativo Anual (POA).



Sin embargo, las direcciones de Desarrollo Social y Económico deberán mantener un “colchón” de recursos para convenir con el estado y la Federación.



Expresó que esta semana se pagó el recurso económico de la segunda parte de los aguinaldos a los trabajadores, con lo que queda terminado el compromiso de las prestaciones de fin de año.



En este concepto se erogaron más de 26 millones de pesos de los 40 millones que se solicitaron como adelanto de participaciones el año pasado.



Recorren plantas

Haro de la Torre en compañía de funcionarios federales y del estado visitó las instalaciones de las plantas tratadoras de aguas residuales y la planta potabilizadora.



Consideró que en esta última, aún falta aumentar el caudal del agua que se trata para su distribución, pero es necesaria más infraestructura.



Además se encuentra en un proceso de mantenimiento, con la finalidad de que el líquido que se extrae sea de calidad.



En tanto que con la puesta en marcha de las tratadoras genera que el municipio elimine una multa “imposible de pagar”, porque no se dio el manejo adecuado del agua.



Expuso que ambas instalaciones deben concretarse como autosustentables.



Además, la planta tratadora de aguas residuales de la zona Oriente, se encuentra en un proceso de estabilización.



Mientras que la Poniente en la que se invierten alrededor de 100 millones de pesos, lleva un avance significativo en su construcción, por lo que se espera que a la brevedad opere.



En el recorrido estuvieron presentes Héctor González Curiel, director de la Comisión Nacional del Agaua en Zacatecas, Víctor Armas Zagoya, titular de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente de Zacatecas, Cecilia Rodríguez Sucunza, Subsecretaria del Medio Ambiente, Francisco Ibargüengoytia Borrego, titular de la Secretaría de Infraestructura, Laura Herrera, directora del Siapasf y la diputada local, Lupita Flores.



