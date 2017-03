Recibirán a jóvenes para la Feria Vocacional en Jalpa Redacción

Dicho evento académico se realizará el martes 28 de marzo a partir de las 10:00 horas en el Auditorio del Campus Jalpa de la UAZ, y contará con la promoción no sólo de la oferta educativa que se brinda en el propio Campus Jalpa, sino de la UAZ en su conjunto, ya que se pretende mostrar a los estudiantes que están por concluir el bachillerato, su proceso de elección de carrera y la unidad académica que les ofrece la profesión a la que aspiran.



Este evento representa la mejor experiencia de acercamiento entre el joven y el mundo de las profesiones, es decir una actividad de gran difusión e impacto entre los estudiantes de la región sur del estado de Zacatecas.



Será un acontecimiento único que permitirá a los interesados obtener información de primera mano, pertinente, confiable y oportuna que sustente su decisión para la elección de su carrera en una de las instituciones más importante en el Estado de Zacatecas –la UAZ-, y el plan de estudios cuyas características sean acordes con el perfil profesional que pretende alcanzar, así como conocer entre otras cosas los programas de becas.



La formación profesional es una decisión muy importante y puede ser más amigable a través de eventos como este, donde cuyos stands llenos de basta información despertarán gran interés. Los asistentes pueden acercarse y aclarar sus dudas sobre las carreras que ofrece la UAZ con el personal académico y con los estudiantes universitarios que les hablarán de los proyectos en los que están involucrados.



Por tal motivo, maestros y alumnos de los programas de Ingeniería en Computación e Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica del Campus Jalpa, realizan los últimos preparativos para recibir a cientos de jóvenes de toda la región del sur del estado de Zacatecas, a fin de generar un espacio para la difusión de la oferta educativa de la Máxima Casa de Estudios.



Este no es un evento de promoción de las instituciones, ni tan siquiera es un evento meramente informativo, sino que se trata de un encuentro de orientación, donde los jóvenes tendrán contacto directo con los profesores y consejeros, de tal suerte que cualquier duda pueda ser aclarada y encauzada de acuerdo a sus intereses personales.



Los jóvenes podrán conocer de manera directa las diferentes opciones educativas de cada una de las unidades académicas de la UAZ, sus planes de estudio, su inserción laboral, expectativas de desarrollo profesional y académico, trayectoria de las instituciones, entre otras.



De igual manera, es una oportunidad para que todos los miembros de la familia acompañen a los estudiantes en la que quizás será la primera decisión fundamental de su vida, de la que dependerá el futuro inmediato del aspirante.



Las opciones que ofrece el campus Jalpa son: Ingeniería en Computación, Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, Licenciatura en Psicología y Licenciatura en Enfermería; éstas de manera escolarizada. Además de manera semi-escolarizada están, la Licenciatura en Contaduría y Licenciatura en Derecho. Al mismo tiempo, a través del Centro de Aprendizaje de Idiomas con Laboratorio de Auto-acceso (CAILA), la UAZ Campus Jalpa ofrece cursos del idioma inglés como lengua extranjera, con duración de 8 semestres.



