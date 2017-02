Reclutarán 150 nuevos "tamarindos Francisco Gabriel Reynoso Torres

Compartir: Liga Compartir: Alejandro Tello empieza a hacer justicia a la Dirección de Tránsito, a cargo de Miguel Rivera Villa. Autorizó la contratación de 150 elementos. La tropa pasará de 240 a 390 efectivos. Aún así es una cantidad insuficiente para atender a 1 millón 500 mil ciudadanos propietarios de 600 mil vehículos, nacionales y “chocolates”, avecindadas en 58 municipios regados en una superficie de 75 mil 500 kilómetros cuadrados. Así pues, tocan 40 mil ciudadanos a cada “tamarindo”.



Devuelven tránsito

Ciertamente algunos municipios tienen su propia dirección de Tránsito. En el pasado Pepe Pasteles, Miguel Torres, Marco López y Eleuterio Ramos municipalizaron el servicio en Jerez, Villanueva, Tlaltenango y Valparaíso. Sin embargo, esto no mengua el quehacer, en gran medida de vida o muerte, que realizan los hombres de Rivera Villa. Conviene destacar que hoy Fernando Uc, y en breve Jorge Luis García Vera, devuelven Tránsito de Jerez y Villanueva a su alma mater. Dejarán de hacer experimentos que le cuestan mucho a la población.



Más rigor

Diputados de la Comisión de Seguridad Pública, presididos por la panista Lorena Oropeza, consideran urgente endurecer el reglamento de Tránsito. E imponer multas de al menos 7 mil pesos a quienes conducen sus automóviles y al mismo tiempo hablan por celular. O leen y responden mensajes. Hay legisladores que se pronuncian por sancionar con toda energía a las señoras que se estacionan en doble filo fuera de las escuelas y a quienes conducen coches sin placas o motocicletas sin casco.



Zacatecano de lujo

Guillermo Casas, un zacatecano de lujo, fue nombrado vocal del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (Ifecom) que dirige Esther Sandoval Salgado. Debe destacarse que al Ifecom sólo entran profesionales de primer nivel y moral a prueba de balas.

El Ifecom, organismo auxiliar del Consejo de la Judicatura federal, atiende los casos de las empresas que se declaran en quiebra. Los vocales entran para revisar el escenario y orientar a los jueces en sus determinaciones. De manera tal, deben ser, como lo es Guillermo Casas, absolutamente incorruptibles.



Oficio político

El oficio político que tanta falta hace en el gabinete de Alejandro Tello, permitió a José Haro sacar al gobernador de una situación embarazosa. Y peligrosa, porque los buscabullas de Carlos Pavón son de armas tomar. Antes que los mineros, que furiosos exigían derogar el impuesto minero, se pusieran impertinentes, el alcalde de Fresnillo llamó a su domador por celular. Y logró que los apaciguara y retirara. A cambio, Haro no ofreció a Pavón dinero. Ni puestos en su gobierno. Solamente diálogo personal con Tello. Y cumplirá, desde luego.

En el gabinete hay voces que lamentan el “flaco” acompañamiento que tiene Tello en su litigio político y legal contra los empresarios mineros. De facto –lamentan– sólo Víctor Armas, titular de Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA), defiende, alega, refuta y argumenta las bondades del impuesto ecológico.



Aletea otro gallo

Surge otro gallo para la pelea por la presidencia estatal del PRD. Con el apoyo de su padrino y compadre Guadalupe Acosta Naranjo, se lanza Fernando Galván, de Río Grande. Su mancuerna sería Antonia Fraire de Sombrerete. La planilla sería propuesta por la tribu de “Los Galileos” que Naranjo lidera en a nivel nacional. Así pues, ya serían tres precandidatos fuertes. Iván de Santiago y Eleuterio Ramos serían los otros dos.



Contra los ambulantes

Con todo y que tiene muchos fierros en la lumbre –el de la salida del ferrocarril de la zona metropolitana habría descarrilado; según se sabe, la reunión con los directivos de Ferromex se canceló– Alejandro Tello prepara otro programa que sacará chispas. Y embarcará en el mismo a la alcaldesa Judit Guerrero y al secretario de Economía, Fernando Bárcena. Finalmente –dirá el gobernador– ninguno de los dos tiene grandes aspiraciones político-electorales en Zacatecas.



Nada que perder

El programa de Tello para formalizar y retirar de la vía pública al comercio ambulante, también involucraría a Carlos Peña, Claudia Anaya y Xerardo Ramírez. Los dos primeros –dícese– estarían renuentes. Y es que en 2018 aspiran a una diputación federal y a la senaduría. Ramírez habría aceptado apostado su capital político. Porque, además, no tendría intenciones de ser candidato a nada.



Malas cuentas

Según las cuentas oficiales, en la ciudad habría 200 puestos ambulantes de gordas, tamales, jugos, tortas y fritangas variopinto. Se ubican principalmente en avenida México, fuera del parque López Velarde, calles del Centros Histórico y en los alrededores de Ciudad Administrativa. En torno a ellos trabajan 1 mil 500 personas. La idea es que toda esa gente cause alta en Hacienda y Seguro Social y compitan lealmente con el comercio formal.



