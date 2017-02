Recoge el Departamento de Limpia 100 toneladas diarias de basura Karina Navarrete

Destacó que en algunos sectores el acumulamiento de basura se debe al gran crecimiento poblacional que tienen las colonias y, en otros casos, la ciudadanía se ha vuelto consumista: “Nosotros como zacatecanos somos muy consumidores y lo más lamentable es que somos muy desperdiciados, compramos cosas que no necesitamos”.



Detalló que la afluencia de tiendas de autoservicio ha influido en el consumo de productos enlatados y embotellados, así como en el uso constante de bolsas de plástico, generando por día cerca de 100 toneladas de basura.



Cada tercer día en colonias como Tres Cruces y Colinas del Padre el camión recolector junta más de 5 toneladas de basura; “es un mundo de desechos”, expresó Cruz Talamantes.



Puntualizó que en algunas de las colonias mencionadas se presenta un acumulamiento de desechos importante, debido a los tianguis que se realizan periódicamente en algunas de ellas; sin embargo no en todas las colonias se tiene registro de ello.



“El departamento de limpia ha estado trabajando en campañas de concientización sobre la separación de los residuos; pero mucha gente no lo hace porque aún hace falta la cultura desde pequeños”, dijo.



Aseguró que, al momento de la recolección, los trabajadores del sistema de recolección separan los materiales como PET, aluminio, cobre, cartón, entre otros, que representan el 75% de los desechos diarios, y que son vendidos para beneficio de ellos mismos.



Mientras, precisó, el otro 25% de la basura diaria es orgánica, en su mayoría comida.



Agregó que la ciudadanía debe de adquirir más conciencia en el cuidado del medio ambiente, por lo que recomendó separar la basura en orgánica e inorgánica, además de no sacarla a la calle hasta que pase el camión recolector.



