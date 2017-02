Recomiendan destituir a la directora de la Casa Hogar Karina Navarrete

María de la Luz Domínguez, presidenta de la CDHEZ, recomendó a Manuel David Pérez Navarrete, procurador de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), destituir de su cargo a la directora y al psicólogo de dicha institución.



Destacó que los resultados de las investigaciones derivadas de dos quejas contra las acciones y hechos dentro de la casa hogar y la petición formal del SEDIF, demuestran la vulneración de los derechos humanos de los albergados.



La CDHEZ determinó que existe un conflicto de tipo laboral entre las manifestantes que debe ser dirimido, pues ha tenido repercusiones al interior de la Casa Hogar y ha incidido negativamente en el desarrollo de los albergados.



Con relación al hecho de grabar y exponer en redes sociales y medios de comunicación videos y audios de los jóvenes albergados, aseveró que fueron objeto de injerencias arbitrarias e ilegales en su vida privada e intimidad, vulnerando su dignidad.



La CDHEZ constató que la directora implementa el uso de un léxico inapropiado con las jóvenes del lugar “lo que revela una forma de discriminación hacia las mujeres, que se traduce en la vulneración del derecho a estas a vivir libres de violencia, ya que son educadas bajo patrones estereotipados de comportamientos y prácticas sociales que promueven sus subordinación”.



También se le atribuyeron al psicólogo de esta Casa Hogar conductas indiferentes y de burla, además de que no mantiene la confiabilidad de las manifestaciones vertidas por los jóvenes durante el proceso terapéutico.



Asimismo se confirmó que un “exalbergado” continuó ingresando a la Casa Hogar, sin intervención alguna de la directora, que agredía física y verbalmente a los jóvenes del lugar.



En referencia al personal que se encuentra al servicio de los jóvenes con discapacidad, expresó que “carecen del perfil profesional necesario para brindar una atención acorde a sus necesidades”.



Además de que los jóvenes expresaron que las medidas disciplinarias son “injustas en la cantidad de tareas asignadas”.



Por lo que la CDHEZ recomendó la destitución de la directora “por las omisiones en el cargo que le fue encomendado”, y de la misma forma al psicólogo “por no cumplir con máxima diligencia en el cargo y vulnerar los derechos humanos de los menores”.



Asimismo se exhortó a adoptar medidas presupuestales para que la Casa Hogar cuente con un médico general, un pedagogo y personal especializado para la atención de los menores con discapacidad, así como reformar el reglamento interno para clarificar la imposición de medidas disciplinarias.



También “con efecto de salvaguardar la integridad, la vida privada y la intimidad de los menores” se pidió tomar medidas para evitar divulgación de videos, audios, fotografías o cualquier medio que signifique la injerencia arbitraria e ilegal de la vida privada e intimidad de los albergados.



Finalmente la ombudsman pidió “que se realicen las acciones, políticas públicas y las medidas institucionales, administrativas y jurídicas que sean necesarias para garantizar el goce y ejercicio de los Derechos Humanos en los jóvenes albergados en la Casa Hogar”.



