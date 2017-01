Reconoce el procurador un alto índice de homicidios Karina Navarrete

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (Cortesía)



“No es posible que sigamos manteniendo esos niveles de violencia en el estado y el programa de Prevención del Delito es lo que nos va a ayudar a ir disminuyendo a esa incidencia”, dijo.



Destacó que los temas de educación y empleo son cuestiones relacionadas con el índice delictivo en materia de homicidios, “si nos involucramos todos en el mismo sentido a final de año podemos cerrar con una cifra menor a la que presentó el año pasado”.



“Estos días que llevamos ha sido una cifra realmente importante y por eso no la minimizamos, al contrario, creo que la tarea de todos es colaborar y coadyuvar en que esta sociedad vuelva a ser tranquila y que esta incidencia en materia de homicidios no se presente”, puntualizó.



Por su parte Marco Vargas, vocero de Seguridad Pública del estado, informó que los municipios que se han visto afectados por la delincuencia han sido Fresnillo, Zacatecas, Guadalupe, Villa de Cos y Pánuco.



Aseveró que la mañana de este miércoles se tuvo otro deceso en el municipio de Fresnillo, herido con arma de fuego calibre 380.



Además de que ninguno de los homicidios ha sido tipificado como feminicidio, “es cierto que hay muertes de mujeres, pero de momento ninguna autoridad lo ha calificado de esa manera, hemos hablado en otros momentos sobre la participación de las mujeres en las actividades que están vinculadas con el crimen organizado”.



Agregó que las posibilidades de que mujeres participan en actos delictivos pueden ser por seguir a sus parejas sentimentales y por considerarse aptas para realizar las actividades que en su momento fueron exclusivas de los hombres.



“El crimen organizado no respeta edad ni sexo, ellos simplemente quieren ganar dinero, poder y armas”, puntualizó.





capital@imagenzac.com.mx El procurador Francisco Murillo Ruiseco, detalló que se está diseñando la estrategia de Seguimiento Puntual al indicativo de homicidios en el estado.“No es posible que sigamos manteniendo esos niveles de violencia en el estado y el programa de Prevención del Delito es lo que nos va a ayudar a ir disminuyendo a esa incidencia”, dijo.Destacó que los temas de educación y empleo son cuestiones relacionadas con el índice delictivo en materia de homicidios, “si nos involucramos todos en el mismo sentido a final de año podemos cerrar con una cifra menor a la que presentó el año pasado”.“Estos días que llevamos ha sido una cifra realmente importante y por eso no la minimizamos, al contrario, creo que la tarea de todos es colaborar y coadyuvar en que esta sociedad vuelva a ser tranquila y que esta incidencia en materia de homicidios no se presente”, puntualizó.Por su parte Marco Vargas, vocero de Seguridad Pública del estado, informó que los municipios que se han visto afectados por la delincuencia han sido Fresnillo, Zacatecas, Guadalupe, Villa de Cos y Pánuco.Aseveró que la mañana de este miércoles se tuvo otro deceso en el municipio de Fresnillo, herido con arma de fuego calibre 380.Además de que ninguno de los homicidios ha sido tipificado como feminicidio, “es cierto que hay muertes de mujeres, pero de momento ninguna autoridad lo ha calificado de esa manera, hemos hablado en otros momentos sobre la participación de las mujeres en las actividades que están vinculadas con el crimen organizado”.Agregó que las posibilidades de que mujeres participan en actos delictivos pueden ser por seguir a sus parejas sentimentales y por considerarse aptas para realizar las actividades que en su momento fueron exclusivas de los hombres.“El crimen organizado no respeta edad ni sexo, ellos simplemente quieren ganar dinero, poder y armas”, puntualizó. Agregar a favoritos francisco murillo ruiseco

prevención del delito

seguridad pública

marco vargas