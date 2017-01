Reconoce Miranda errores en cobros Redacción

“El lunes y martes si hubo algunos errores en el sistema porque se estaba calculando el impuesto adicional a la universidad en conceptos que no se deberían como la tenencia donde el pago era cero, y luego estaban calculándose el impuesto sin los descuentos”, dijo el funcionario.



Miranda agregó que se modificó el recibo para evitar confusiones, ya que aparecía el cobro de la tenencia y posteriormente el descuento.



“Había una gran confusión, se señalaba que se estaba cobrando el impuesto de la tenencia, es absolutamente falso, efectivamente al imprimirse el estado de cuenta aparecía el pago de la tenencia, pero abajo aparecía el descuento por los estímulos fiscales exactamente por el mismo monto, para que no haya confusión se decidió que el concepto apareciera en cero al igual que las placas”.



El funcionario añadió que se simplificaron los trámites y que quienes acudan a realizar su pago solamente deberán presentar el nombre del propietario o el número de la placa.



“También hay un descuento del 50% en el cambio de propietario, también se quitó el pago del impuesto predial, lo único que hay que hacer para pagar el refrendo es llevar el número de placa o con tu nombre, estamos tratando de desburocratizar el proceso”.



Finalmente hizo un llamado para evitar agresiones en contra de los recaudadores, pues aseguró ellos nada tienen que ver con los incrementos federales y solamente realizan su trabajo.



“Fue una sorpresa para todos estos incrementos por parte del Gobierno de la República, entonces invitar a la gente a que se manifieste de manera pacífica porque se han dado casos de agresiones en recaudaciones, a los servidores públicos que lo único que hacen es prestar un servicio, lo más profesional posible”, finalizó el titular de Finanzas.



