Reconoce Peña Nieto propuestas surgidas en Parlamento Infantil

Durante el convivio privado en la residencia Oficial de Los Pinos, el mandatario les reconoció a los 300 estudiantes de escuelas públicas y privadas su interés por “conocer la vida pública del país, lo que hacen los distintos poderes de la unión y de manera particular el Ejecutivo.



Aprovechó para hacerles algunas preguntas sobre la conformación política de México que los niños respondieron de manera certera. Me da mucho gusto que estén conociendo muy de cerca lo que significa, representa, porque al final de cuentas lo que tenemos en el país, y en todas las democracias del mundo, es una democracia representativa, qué significa eso, que el pueblo y la sociedad deposita en distintos actores, el Presidente, en sus diputados, esa responsabilidad para que pueda conducir la vida pública o la tarea de las instituciones del Estado Mexicano, que sirven a su sociedad.

No podría estar manejado por una sola, por eso es a través de esta representación”, les dijo el Jefe del Ejecutivo.



Luego de la charla, los integrantes del Parlamento Infantil se tomaron fotografías con el Presidente Peña Nieto.



MEXICANOS UNIDOS



Minutos más tarde, la señora Angélica Rivera de Peña platicó con los estudiantes en el salón Adolfo López Mateos. Les pidió sentirse orgullosos de representar en este 10 Parlamento Infantil a la niñez mexicana y los convocó a como mexicanos mostrar unidad en favor del país. Los mexicanos somos gente muy unida y cuando estamos juntos somos capaces de superar muchas cosas, hay que sentirnos-y se los digo niños-hay que sentirnos todos nosotros muy orgullosos de ser mexicanos porque somos gente muy entregada y muy solidaria”

Algunos de los estudiantes que participaron en la convivencia le expresaron a la esposa del Presidente de la República su preocupación por los problemas que enfrentan como niños como es el caso del bullying y violencia intrafamiliar.



En este sentido, Rivera de Peña les manifestó el compromiso del Gobierno de la República por lograr, a través de distintas acciones, el que la familia siga siendo el pilar de la sociedad y el espacio donde se fomenten los valores que nos identifican como mexicanos. La familia es nuestro espacio de bienestar, es nuestro espacio de protección, es nuestro espacio de amor y si es en ella los papas inculcamos los valores importantes a todos nuestros hijos: el respeto, la solidaridad y la unión empieza en la familia”, destacó.



