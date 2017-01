Reconocen el esfuerzo y entrega de los policías de la capital y Metropol David Vega

Compartir: Liga Compartir: alrededor de 80 elementos policiacos pertenecientes a las corporaciones Municipal y Metrópol, fueron congregados en la Casa de la Cultura donde autoridades del ayuntamiento reconocieron su labor.



Ahí fueron recibidos por el actual director de la Dirección de Seguridad Pública Municipal Zacatecas (DSPM), Juan José Ríos Gutiérrez, quien reafirmó su confianza en sus colegas al asegurar que son de las corporaciones más preparadas y unidas.



Puntualizó que todos sus compañeros, incluyendo a elementos ministeriales, estatales y federales, tiene el mismo objetivo que los que estuvieron presentes, “salvaguarda la seguridad de la ciudadanía”.



Asimismo, tomó la palabra el subdirector de la corporación, Juan José Rosa Revilla, el cual recordó a los efectivos que han caído al realizar su deber, “los tengamos siempre presentes ya que dentro de esta ardua tarea tan difícil pusieron su granito de arena”.



Puntualizó que su labor como agentes dedicados a la seguridad de la población conlleva una gran dedicación, pues inclusive mencionó que conviven más entre ellos que con sus propias familias.



Finalizó su discurso agradeciendo a los funcionarios presentes, así también a los tres poderes de gobierno, por brindarles su confianza.



Acto seguido, Catarino Martínez Díaz, presidente municipal interino de la capital, hizo entrega de los reconocimientos a ocho efectivos que cumplieron cinco, 10 y 15 años de servicio en dichas corporaciones, incluido el propio director Ríos Gutiérrez.



De igual manera, el alcalde felicitó a los asistentes por su esfuerzo por tener una sociedad más segura y tranquila, pero admitió que los horarios que están desempeñando “son verdaderamente excesivos y en ocasiones inhumanos, que los aparta de sus familias”, dijo.



Ante esta problemática que afecta la convivencia de los uniformados con sus parejas e hijos, el Martínez Díaz, solicitó el apoyo del director y subdirector de la DSPM, para que a partir de ese día se implementara jornadas de ocho horas en las unidades con mayor carga de trabajo.



Claudio Gómez Valadez

Entre los elementos que fueron premiados por su labor se encuentra Claudio Gómez Valdez con 22 años dedicados a la seguridad pública, quien mencionó que su elección por dedicarse a este trabajo se debió en mayor parte a la tradición familiar que le acompaña.



Afirmó estar muy orgulloso de su labor en el transcurso de estos años, aunque le molesta que parte de la población sea renuente a conducir conforme a la ley, y al momento de actuar se les considere “malas personas” por hacer respetar los derechos de otras personas. “Tenemos que volver a demostrarles que somos confiables, que somos sus amigos y estamos más que nada para cuidarlos”. Mientras que para la agente Raquel Loera Silvestre, con 15 años de servicio, platicó que su familia no estaba de acuerdo en que ingresara al cuerpo policiaco, pero era tanto su necesidad por colaborar con la ciudadanía que decidió ingresar sin el consentimiento de sus padres.



Aun así, no se arrepiente de esta decisión, pues aclara que han sido muchas satisfacciones las que le ha dejado, entre ellas el agradecimiento de la gente cuando acuden a un reporte de auxilio, “son pocos, pero son suficientes para continuar día con día”.



En palabras de su director Ríos Gutiérrez, el también desciende de una familia integrada por elementos policiacos, por lo que vio con naturalidad dedicarse como ellos a esta noble causa.



Los retos más duros de un policía

Los retos más duros por los que atraviesa como policía, es no estar presente en los mejores momentos con sus parientes; “es sacrifico de dejar a mi familia por cuidar a familias que no conozco, pero está bien porque ese es mi trabajo”. Para finalizar este festejo los agentes fueron invitados a las instalaciones de la corporación donde disfrutaron de un banquete acompañados de sus familias.



