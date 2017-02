Reconocen mejoras en empresas mineras Redacción

Lo anterior fue externado durante la reunión del Comité de Fortalecimiento de Proveedores, presidia por Héctor Vázquez Marrufo, donde se explicó que la Certificación Clusmin ha sido obtenida por 10 empresas proveedoras, y está planeado que 20 más obtengan la certificación.



El proyecto inició con el plan de establecer los lineamientos básicos de un modelo organizacional que contribuya al desarrollo de los proveedores.



Actualmente, se realiza la segunda etapa de certificación a 14 empresas proveedoras; el proceso se realiza mediante una empresa externa que los certifica y una segunda empresa que realiza auditorías a los negocios.



Las empresas en proceso de certificación son Uniformes Industriales, Maquinados Guera, Grupo Terra, Sedemaq, Bufete de la Plata, Construcciones Quetzal, Remza, Aireco, Taller Eléctrico Luna, Pipas Ledezma, Transportes Mineros, Visysa, Sicie y Multiled.



“Nos tocó la primera etapa la Certificación A y nos fue muy bien, no por la evaluación, sino por lo que pasó dentro de la organización; nos ha ayudado a entender la administración. Este proceso nos ayudó a entrar en ese estándar con las organizaciones mineras y dar un servicio confiable”, comentó Felipe Esquivel de la empresa Ammmec.



El empresario agregó que fue notable la integración que logró el equipo de trabajo y la comunicación que se generó dentro de la organización “para afinar la visión que tenemos en el negocio y compartirla”.



Alfredo Arce, empresario de Grupo Terra, destacó que a pesar de ser reconocidos como una compañía confiable, la certificación les permitió observar los errores cometidos en su negocio: “Ahora que nos hicieron una preauditoría nos dieron muchos puntos a cumplir que no teníamos y éramos una empresa reconocida por lo que hacemos, pero no estábamos ni cerca de cumplir los aspectos de la preauditoría”, dijo.



Agregó que ve un cambio positivo pues “nuestra gente se da cuenta de lo importante que es su papel y cumplir con su tarea”; también destacó la importancia de la medición y la evaluación: “Las cosas que no se miden no se pueden controlar. Gracias al proceso de certificación, hemos tenido un cambio importante: la gente está dirigida de una manera más clara a procedimientos, controles y evaluaciones del negocio”.



