Reconocen retraso en ejecución de obras públicas Silvia Vanegas

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



Entre ellas se encuentra la construcción de un puente en el fraccionamiento Jardines de la Victoria.

Dicha construcción se detuvo por primera vez por falta de material y volvió a ser interrumpida porque no llegó el recurso a tiempo; el director considera que en menos de un mes quedará concluida la obra.



En el caso de la calle García Salinas el atraso se debió a que, en un convenio establecido con los comerciantes se dijo que antes del 9 de enero no sería interrumpido el tráfico para que los comercios no se vieran afectados; pero, informó, a partir del lunes se cerrará totalmente.



Destacó que esta obra incluye una remodelación completa, es decir: se levantará todo el adoquín, por lo que no habrá acceso a esta arteria.



Dijo que 70% de las obras que recibieron ya están terminadas y el resto esperan poder concluirlas en los próximos meses.



svanegas@imagenzac.com.mx JEREZ.- Antonio Alcalde Pérez, director de Obras Públicas, reconoció que existe retraso en la entrega de aproximadamente 40 obras que se ejecutan desde la pasada administración.Entre ellas se encuentra la construcción de un puente en el fraccionamiento Jardines de la Victoria.Dicha construcción se detuvo por primera vez por falta de material y volvió a ser interrumpida porque no llegó el recurso a tiempo; el director considera que en menos de un mes quedará concluida la obra.En el caso de la calle García Salinas el atraso se debió a que, en un convenio establecido con los comerciantes se dijo que antes del 9 de enero no sería interrumpido el tráfico para que los comercios no se vieran afectados; pero, informó, a partir del lunes se cerrará totalmente.Destacó que esta obra incluye una remodelación completa, es decir: se levantará todo el adoquín, por lo que no habrá acceso a esta arteria.Dijo que 70% de las obras que recibieron ya están terminadas y el resto esperan poder concluirlas en los próximos meses. Agregar a favoritos jerez

obras públicas

ayuntamiento

fernando uc