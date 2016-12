​Reconocerán a los elementos de Seguridad Pública Marcela Espino

Los oficiales recibirán en la primera quincena de enero una homologación salarial y equipamiento.



El director de Seguridad Pública, Arturo Leija Iturralde, expresó que los elementos pueden tener la certeza de que se les reconocerá su esfuerzo para permanecer en la corporación.



Admitió que hay un atraso en la ejecución del recurso económico que asciende a más de 13 millones de pesos para este año.



Sin embargo la intervención inmediata de la administración que inició en septiembre permitirá que los fondos no se pierdan.



El funcionario municipal expuso que se trata de la ejecución de la segunda parte del fondo que además de la homologación, corresponde a la inversión en equipamiento y parque vehicular.



Estimó que resta por aplicar 6 millones de pesos y pese a que concluye el ejercicio fiscal, están en tiempo de utilizar el dinero, ya que los relevos en la administración atrasaron su uso.



Leija Iturralde expresó que se planea celebrar a los elementos de la corporación entre los días 7 y 15 de enero, en un acto protocolario donde se entregarán los implementos que se adquirieron.



Descartó que el programa esté en riesgo de no aplicarse correctamente y que esto comprometa su asignación para el próximo ejercicio.



El director mencionó que la primera parte del presupuesto se utilizó en capacitación para los uniformados, así como actividades relacionadas con la prevención del delito.



