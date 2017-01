Recupera Metropol dos autos robados Redacción

Uno de los hechos se registró a las 10:02 de la noche del miércoles, en la calle Mexicapan, colonia Díaz Ordaz, cuando los uniformados realizaban recorridos de seguridad y vigilancia y detectaron un vehículo mal estacionado.



La unidad era un Nissan Tsuru, modelo 1991, color arena y placas de circulación del estado de Washington, Estados Unidos, que estorbaba el ingreso y salida de la cochera de un domicilio particular.



Los elementos metropolitanos consultaron entre los vecinos, pero ninguno lo reconoció como de suyo; además carecía de placa del número de identificación vehicular del tablero.



Cuando consultaron los datos de la unidad en las bases de Plataforma México y Repuve resultó con reporte de robo, por lo que fue puesta a disposición del Agente del Ministerio Público.



El segundo caso fue a las 9:30 de la noche, en la calle Segunda del Tanquecito, donde los policías metropolitanos, en recorridos de seguridad y vigilancia, detectaron un vehículo con las puertas abiertas y, al parecer, abandonado.



Se trataba de una camioneta Isuzu, modelo 1989, color gris, con placas de circulación del estado de Zacatecas, misma que no fue reconocida por ninguno de los vecinos como de su propiedad.



